Deze stelletjes begonnen tijdens de pandemie samen porno te maken

Cassie en Alex zijn een getrouwd, non-binair lesbisch stel. Tijdens de pandemie verloren ze allebei hun baan en toen Alex voorstelde om dan maar samen porno te gaan maken, was Cassie meteen enthousiast. “We maakten diezelfde avond nog een account aan op PornHub en zetten de volgende dag onze eerste video online,” zegt Alex.

Cassie en Alex werken alleen met z’n tweeën. Eigenlijk wilden ze gewoon even tijdelijk porno maken om een extra zakcentje te verdienen – ze hadden nooit verwacht dat er meteen heel veel mensen naar zouden kijken. “Op de eerste dag hadden we al meer dan duizend views,” vertelt Cassie. “Toen vroegen we ons af of we dit niet fulltime konden gaan doen. Dat doen we dus nu, het is ons enige inkomen. Ik hoop dat we dit voor altijd blijven doen.”

Videos by VICE

Op zich houden mensen altijd wel van porno, maar tijdens de pandemie lusten we er al helemaal pap van. Ook wordt er veel porno gemaakt. Op het Britse platform OnlyFans hebben zich bijvoorbeeld opvallend veel mensen aangemeld – vaak ontslagen werknemers die wat willen verdienen door te cammen, clipjes te verkopen of andere vormen van online sekswerk te doen. Alleen, of met een partner dus. Veel stelletjes vinden het een uitkomst om geld te verdienen door samen porno te maken.

Nu komt er sowieso al veel teamwork en planning kijken bij het schieten van pornoclipjes, maar als je dat samen doet met je partner al helemaal. Cassie en Alex maken altijd een schema waarin ze vastleggen hoe, wanneer en waar ze hun content precies opnemen. “We hebben geregeld werkoverleg in bed, met koffie en onze agenda’s,” zegt Cassie. “Dan plannen we de scènes in die we willen filmen en leggen we dat vast in de planning. En we komen met ideeën die we nog niet hebben uitgeprobeerd. Of bij anderen hebben gezien, of waarvan we hebben gehoord dat ze het goed doen. We hebben een heel ideeënlijstje.”

“En als we die ochtend een video gaan schieten, nemen we ook details door als outfits, camerastandpunt en verhaallijn,” zegt Alex. Alex doet het technische deel, zoals het neerzetten van de camera en het monteren van de video’s, terwijl Cassie hun accounts op social media beheert en de verkoop regelt op ManyVids en JustForFans. Het geld gaat rechtstreeks naar een gedeelde rekening, waarmee ze de rekeningen en de huur betalen. Verder delen ze hun inkomsten in tweeën. “We vinden het heerlijk om samen te werken,” zegt Alex. “Het is alsof je elke dag opnieuw op date gaat.”

Ook zijn er pornokoppels ontstaan doordat een van de partners al in de porno zat, nu ineens alles thuis moet doen en de andere partner daarbij wel wil helpen. Voor de pandemie werkte Mary Moody voornamelijk als cammodel en haar vriend Justin Case hielp haar daar af en toe bij, terwijl hij ondertussen een masteropleiding volgde en fulltime als business development- en marketingconsultant werkte. “Hij helpt me al sinds het begin met de zakelijke kant, filmen en andere technische dingen,” zegt Moody.

Case raakte nog meer betrokken bij het werk van Moody toen ze rond het begin van de pandemie in een nieuw huis gingen wonen. Ze bouwden hun huis om tot halve filmstudio met professionele geluidspanelen, een razendsnelle internetverbinding en nieuw meubilair. “Bijna elke kamer is zo ingericht dat er gefilmd kan worden,” zegt Moody. “Elke keer als we iets nieuws kopen, denken we ook na of het er op camera mooi uit zal zien en of we onze apparatuur er makkelijk omheen kunnen manoeuvreren.”

Case heeft zijn diploma binnen en werkt nu vanuit huis, waardoor hij ook meer tijd heeft om Moody te helpen. Hij zet de camera en lichten klaar voor haar camsessies en solovideo’s. Ze gebruiken één kamer als kantoorruimte, een andere voor opslag en filmen in de andere ruimtes. “Zo kan Justin ook gewoon nog blijven werken of de keuken gebruiken,” zegt Moody. “We moeten vaak wel het een en ander verplaatsen, want anders lopen de honden de belichting nog omver.”

Af en toe heeft Case ook een rolletje in de video’s. Hem mee laten spelen is voor Moody een manier om haar fanbase wat afwisseling te bieden. Daarnaast trekt ze er ook nieuwe klanten mee aan, die video’s met stelletjes interessant vinden. “Ik heb tijdens de pandemie niet met andere mensen gewerkt, dus om mijn content wat fris te houden is het ook fijn dat Justin er is,” zegt ze.

Mary Moody in haar huis. Foto met dank aan Mary Moody.

Maar toch helpt Case vooral met de organisationele en administratieve aspecten van Moody’s werk. “Ik ben wat meer van de technische kant, dus dat is dan wel handig. Ik heb bijvoorbeeld een server gebouwd voor alle videobestanden,” zegt Case, die verder geen geld vraagt voor zijn werkzaamheden. “Mary is de ster, dus ik vind niet dat ik daar recht op heb. Ze heeft me wel een keer uit eten genomen – of thuis eten besteld, nu de horeca dicht is.”

Andere stelletjes maken porno om wat bij te verdienen naast hun voltijdbaan. Gabe en Michaé, die allebei trans zijn, lanceerden hun pagina op OnlyFans toen ze aan het begin van de pandemie een romantisch avondje hadden. Ze werken allebei in de non-profitsector, en willen vanwege hun werk alleen bij hun voornaam genoemd worden. Het is een aanvulling op hun werk overdag, maar ook gewoon een leuke tijdsbesteding. “Het leek ons vooral interessant als andere mensen toe zouden kijken en goed voor de zichtbaarheid van trans lichamen,” zegt Michaé. Ze verdienen er allebei evenveel aan en gebruiken het geld om camera-apparatuur te betalen en af en toe samen op stap te gaan.

“Het leek me al een tijdje interessant om porno te maken,” zegt Gabe. “Michaé had al weleens gecamd en had zoiets van: ‘Ja, doen!’ Op een dag besloten we het maar gewoon samen te doen.” Gabe en Michaé schoten hun eerste video’s in een hotelkamer en boden ze online te koop aan.

Michaé (links) en Gabe (rechts). Foto met dank aan Gabe en Michaé.

Soms merken ze dat hun werk ook invloed heeft op hun relatie. Als fans hun interesse uitspreken richting een van de twee in het bijzonder, of zich kritisch uitlaten, kan dat weleens tot jaloezie of onzekerheid leiden. “Onzekerheden heb je altijd bij relaties,” zegt Gabe. “We proberen erover te blijven praten en naar elkaar te luisteren, en elkaars grenzen te respecteren.”

Het helpt als ze zichzelf er weer even aan herinneren dat het nog altijd gewoon werk is – ook al doen ze het vooral voor de lol en om wat bij te verdienen. “En we voelen ons verder ook gewoon zeker in onze relatie,” zegt Michaé.

Elk koppel dat we spraken benadrukt dat het belangrijk is om de ander eerst als liefdespartner te zien, en daarna pas als collega. Moody en Case zien hun samenwerking zelfs als wezenlijk onderdeel van hun relatie. Het is voor twee mensen die van elkaar houden en bij elkaar betrokken zijn volgens hen iets logisch om te doen. “Ik heb nooit eerder een partner gehad die zich zo bezighield met mijn doelen,” zegt Moody. “Het verbaasde me eigenlijk hoeveel steun ik kreeg van Justin, maar dat is ook een van de dingen die ik zo leuk aan hem vind.”

Case zegt dat samen porno maken tijdens de pandemie een geweldige manier was om elkaar te helpen. “Ik word er blij en trots van als ik zie dat ze succes heeft, en ben dankbaar dat ik daar een rol in kan spelen.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.