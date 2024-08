Deze studenten gaan de werkonzekerheid op hun eigen manier te lijf

De pandemie deelt rake klappen uit aan het leven van studenten. Corona berooft hen niet alleen van hun sociale en academische leven, maar ook van hun studentenjob. Om rond te komen werken veel studenten in een bar of winkel – en daar hebben de lockdowns en coronamaatregelen hard toegeslaan.

Gelukkig zijn studenten erg creatief in hun zoektocht naar manieren om de eindjes aan elkaar te knopen. VICE sprak met drie studenten die een alternatieve of extra bron van inkomsten hebben gevonden.

Cecile* (27), student archeologie, verkoopt online haar ondergoed

VICE: Hey Cecile. Wat deed je hiervoor als studentenjob? Cécile: Ik was verkoopster in een theewinkel aan de Franse Rivièra.

**Wat dacht je toen je je baan verloor? Had je al een back-up plan in gedachten?

**Ik begon al met ondergoed te verkopen toen ik nog aan de Rivièra woonde, omdat ik niet genoeg geld verdiende als theeverkoopster. Maar het was eigenlijk meer de business op zich die me aantrok, ik had het geld toen niet per se nodig. Later deed ik het, als student zonder vaste job, uit noodzaak.

“Ik had er niet op gerekend dat de verkoop en alles wat erbij komt kijken (foto’s, video’s,…) zo veel tijd in beslag zou nemen.”

**Hoe kwam je op het idee om dit te doen?

**Acht jaar geleden hoorde ik via een of ander mediakanaal over een website waarop mensen hun ondergoed verkochten. Ik begon op die site te verkopen voor de lol en om wat extra geld te verdienen, maar ik was toen geen student. Je kunt er geld mee verdienen zonder evenveel risico’s te lopen als echte sekswerkers.

**Wat zijn de grootste uitdagingen van deze job?

**Ik had er niet op gerekend dat de verkoop en alles wat erbij komt kijken (foto’s, video’s,…) zo veel tijd in beslag zou nemen. Mannen willen er zeker van zijn dat wat ze kopen, door een goedwillend persoon is verkocht. Ze willen een goede band met de persoon waarvan ze het ondergoed kopen. Je tijd nemen om het contact met kopers te onderhouden en hun bestelling aanpassen aan persoonlijke wensen is de belangrijkste, maar ook meest tijdrovende taak in deze business. Maar het is belangrijk om een goede relatie te onderhouden. Daardoor blijven klanten trouw en geven ze goede feedback, wat dan weer nieuwe potentiële kopers aantrekt. Uiteindelijk draait het allemaal om organisatie en originaliteit.

**En vanuit een persoonlijk standpunt?

**Het neemt veel van mijn privé-tijd in beslag. Mijn toenmalige vriend was er niet zo blij mee, dus ben ik er een paar jaar mee gestopt. En omdat er zoveel mensen op het platform zijn, vergt het veel energie om jezelf te promoten. Je moet heel erg aanwezig zijn en continu foto’s plaatsen, anders ben je onzichtbaar op het platform.

**Had het meteen succes?

**Aangezien het systeem van de website nieuwe meisjes die zich net hebben ingeschreven naar voren schuift, werkte het van het begin af aan. In het begin moest ik zelfs minder moeite te doen om zichtbaar te zijn dan erna. Er zijn volgens mij trouwens veel kopers die van de “versheid” van de nieuwe meisjes houden.

**Ben je van plan om ermee door te gaan na corona?

**Ja, omdat je in vergelijking met andere banen veel meer vrijheid hebt. Het belangrijkste voor mij is dat ik me altijd vrij kan bewegen. En aangezien ik heel erg nomadisch leef, stelt zo’n job me in staat om toch een relatief vast en regelmatig inkomen te hebben. Het is best een aangename job, ik wil er graag verder in evolueren.

**Heeft je studie-ervaring je geholpen bij je business?

**Het is eerder de levenservaring die me geholpen heeft.

Lucile* (24), student fotografie, verkoopt sigaretten en alcohol na de avondklok

VICE : Hey Lucile, wat deed je hiervoor als studentenjob? Lucile : Ik werkte zo’n vijf jaar in de horeca.

**Hoe reageerde je toen je je baan verloor?

**Eerlijk gezegd dacht ik dat het niet lang zou blijven duren. Daardoor graaide ik in mijn spaargeld om de huur van mijn kot, boodschappen, gas en wekelijkse wiet te betalen. Maar toen er na een hele tijd nog altijd niks was veranderd, begon ik echt in paniek te raken. Ik verkwistte al het geld dat ik had gespaard om in mijn toekomstplannen te investeren – ik studeer fotografie en wilde nieuwe apparatuur kopen.

Ik besloot om terug bij mij mijn ouders te gaan wonen om wat geld uit te sparen, maar dat bleek een zware tegenvaller. Ik was er niet op voorbereid om op m’n 24ste mijn onafhankelijkheid opnieuw te verliezen. Bovendien was ik aan mijn routine gewend geraakt: thee drinken en een joint roken op mijn balkon stond iedere ochtend op het menu van mijn perfect ontbijt. Alleen weten mijn ouders niet dat ik rook; het voelde bijna nostalgisch om mij op zolder te moeten verstoppen om te roken.

**Goed dat je een back-up plan bedacht. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

**Om eerlijk te zijn ben ik niet zo’n initiatiefnemer, het was ook een vriend die mijn vorige job in het restaurant had gefixt. Ik snakte echt naar gemak zonder al te veel moeite, dus maakte ik een OnlyFans-account aan voor mijn voeten. Maar dat werkte niet, ik was er echt helemaal klaar mee. Niemand kocht foto’s van mijn voeten! Ik heb zelfs eventjes getwijfeld om te beginnen dealen, maar dat was te riskant. Ik moest een minder gevaarlijke en min of meer legale oplossing vinden.

“Ik heb zelfs eventjes getwijfeld om te beginnen dealen, maar dat was te riskant. Ik moest een minder gevaarlijke en min of meer legale oplossing vinden.”

**Dus besloot je om alcohol en sigaretten te verkopen?

**Ik herinner me de dag, de datum en het uur waarop ik die beslissing heb genomen. Ik was bij een vriend thuis, we zaten elkaar onderuitgezakt in de zetel te troosten omdat we werkloze spijbelaars waren. Het nieuws begon op televisie en ik zei voor de grap: “Laat La Une staan, kom! We doen alsof we intellectuelen zijn en debatteren over de nieuwe maatregelen.” Toen de nieuwe regels werden aangekondigd, zei mijn vriend: “Wat moet ik doen als ik geen blaadjes of tabak meer heb?”. Toen wist ik het: ik heb een auto en een beetje geld. Alles wat een nachtwinkel verkoopt, kan ik dus ook leveren. De volgende dag zijn we samen naar de supermarkt gegaan.

**Hoe heb je je zaak doen draaien?

**Ik heb een Instagram- en Snapchat-account aangemaakt en aan mensen in mijn omgeving gevraagd om mij te taggen – zonder te vermelden dat ik het was. Mond-aan-mond reclame deed al de rest.

**Werkte het direct?

**Echt heel goed. Elk weekend kreeg ik berichtjes van feestgangers die de regels niet respecteerden.

**Zijn er ook uitdagingen aan de job?

**Ja: de politie ontlopen, aangezien ik van acht uur ‘s avonds tot zes uur ‘s ochtends bestellingen aanneem zonder vergunning.

**Ben je van plan om door te gaan na corona?

**Misschien af en toe, voor mijn trouwe klanten. Maar het is geen leven om je ‘s avonds om het halfuur te moeten verplaatsen. Op lange termijn kan ik deze job sowieso niet blijven doen. Het heeft me wel een tijdje geholpen, maar ik heb liever een vaste baan. Sommige nachten had ik ook geen enkele bestelling, het is heel onzeker. Ik heb liever een werkgever die betaalt voor het verrichte werk, niet per bestelling. Trouwens, ook al volg ik nu niet veel lessen, ik ben wel van plan om dat opnieuw te doen. Maar om mij te concentreren, moet ik ‘s nachts dus wel slapen.

Aristo (24), student e-business, lanceerde een start-up voor sneaker herstellingen

VICE: Hoi Aristo, wat deed je voor de pandemie? Aristo : Ik werkte bij Action.

**Verloor je je baan door corona?

**Action wordt beschouwd als een niet-essentiële winkel, dus mijn werk werd voor onbepaalde tijd onderbroken.

**Wat ging er door je hoofd op dat moment?

**Toen ik die “werkonderbreking” zag, wist ik dat we diep in de shit zaten.

**Hoe kwam je op het idee om een start-up te lanceren?

**Het oorspronkelijke idee kwam van mijn broer, Brandi. Hij en mijn neef Maxime wilden altijd al een gezamenlijk project hebben. We dachten gewoon: niet iedereen kan het zich veroorloven om nieuwe schoenen te kopen wanneer die stuk zijn.

Waarom zouden wij ze dan geen tweede leven geven? Het is ook een ecologisch plan, we willen laten zien dat je overconsumptie kunt vermijden, en dat we moeten stoppen met dingen weg te gooien die we nog perfect kunnen repareren.

**ByDito is een coole naam. Wat heb je gedaan om je business te promoten?

**We hebben heel veel moeite gestoken in onze communicatie op sociale media. We zijn er zelfs in geslaagd om een klein artikel in de pers te krijgen.

**Kreeg je meteen klanten?

**Ja, de eerste maand was een groot succes. We waren echt trots op onszelf.

**Waar moet je op letten?

**Je moet respect hebben voor de schoen, wat wij doen is een kunst. Je moet weten welke producten je voor welk materiaal moet gebruiken, welke lijm je het best gebruikt om zolen te lijmen, enzovoort.

**Ben je van plan om hiermee door te gaan na corona?

**Ja, we willen onze zaak heel graag uitbreiden op grotere schaal.

**Zou je er een voltijdse job van kunnen maken?

**Op dit moment denk ik niet dat dat mogelijk is. Zelfs als de zaak rendabel zou zijn, mag je niet vergeten dat we maar met z’n drieën zijn. Ons businessplan is vrij bijzonder, dus voorlopig is het geen fulltime job.

**Hebben je studies je geholpen bij de opstart van je zaak?

**Een beetje. Ik zit in de e-business en er zijn dingen die ik beter begrijp door mijn studie. Ik neem bijvoorbeeld alle communicatie op mij. Maar ik heb ook zelf onderzoek gedaan: marketingstrategieën bekijken, bedrijfsplannen bestuderen,.. Als je wil slagen, mag je niet bang zijn om fouten te maken.

*Geen echte namen. Echte namen zijn bekend bij de redactie.

