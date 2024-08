Deze studenten kregen per ongeluk de cafeïne uit 300 kopjes koffie binnen

Heb je ooit wel eens per ongeluk driehonderd kopjes koffie naar binnen gewerkt?

Waarschijnlijk niet, maar twee jongens uit Newcastle wel. Het was allemaal onderdeel van een onderzoek – en het kostte ze bijna hun leven.

Alex Rosetta en Luke Parkin, studenten sportwetenschap aan de universiteit van Northumbrië, waren vrijwilligers bij een onderzoek over de effecten van cafeïne tijdens lichamelijke inspanning. Maar ze kregen iets meer dan de bedoeling was toen onderzoekers ze per ongeluk 30 gram cafeïne gaven.

Om dit even in perspectief te zetten, de gemiddelde kop koffie bevat 0,1 gram cafeïne. De studie probeerde eigenlijk de effecten van drie kopjes koffie te meten, ofwel: 0,3 gram cafeïne.

Parkin en Rosetta kregen de krankzinnige hoeveelheid binnen, nadat iemand op het lab in de war was met de decimalen tijdens het invullen van de hoeveelheden in hun mobiele telefoon. Kort daarna raakten de studenten onvrijwillig betrokken bij een onderzoek waarin de resultaten te zien waren van 300 kopjes koffie in één cafeïne shot. En de gevolgen waren desastreus.

Volgens de BBC eindigden beide mannen op de intensive care, gekoppeld aan een dialyseapparaat om hun levers te helpen die veel harder werkten dan normaal. Rosetta had door de overdosis zelfs even last van geheugenverlies op korte termijn.

Het is al mogelijk om dood te gaan bij een dosering van 0,48 gram cafeïne (dat is ongeveer evenveel als twee blikjes energiedrank). Tien gram zou betekenen dat je zo’n 50 blikjes energiedrank achter elkaar naar binnen giet.

Tijdens de rechtszaak ging de universiteit door het stof, terwijl de officier van justitie aangaf dat “de onderzoekers niet ervaren genoeg waren, omdat ze dit nog nooit eerder alleen hadden gedaan.” Ook had de universiteit er “niet voor gezorgd dat de medewerkers wisten hoe ze alle handelingen precies moesten uitvoeren.”

De universiteit van Northumbrië werd uiteindelijk een boete van zo’n 345.000 euro opgelegd.

De onderzoekers hadden zichzelf wel wat meer cafeïne mogen geven die ochtend. Dan was dit allemaal niet gebeurd.