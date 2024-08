Deze supermarkt bakte per ongeluk broden in de vorm van een hakenkruis

Het had een windmolen van graan moeten worden, het brood van de maand van supermarkt Migros in het oosten van Zwitserland. Op de verpakking staat dat het regionale aanbod vers in de winkels wordt gebakken “door uw favoriete bakker”, maar deze keer ziet het er wat vreemd uit. Het idee van het broodje van de maand juni was origineel, maar helaas iets moeilijker te bakken dan gedacht: in plaats van op een molen lijkt het baksel namelijk meer op een swastika.

Een joodse student ontdekte het eetbare symbool van het Derde Rijk op de broodafdeling van een Migros in Sankt Gallen. “Ik moest even slikken,” vertelde de student aan Radio 24. Daarna vroeg hij aan andere klanten in de supermarkt wat ze van de vorm vonden. “Ze gaven me gelijk en zeiden dat het echt op een hakenkruis leek.”

Ook Andreas Bühler, woordvoerder van de Oost-Zwitserse Migros, geeft dat toe aan het radiostation. “Het brood van de maand is er een beetje ongelukkig uitgekomen.” Hij zei dat het brood uit de winkel niet overeenkomt met de afbeelding op de website van Migros en niet de gewenste vorm heeft. Het uiterlijk van het brood moet worden geoptimaliseerd en medewerkers van de winkel zullen er in het vervolg goed op letten dat het brood van de maand daadwerkelijk op een windmolen lijkt.

Zo had het brood er eigenlijk moeten uitzien. Screenshot via migros.ch

Hoewel het hakenkruis van Migros voor nogal wat verontwaardiging zorgde op Twitter, bleven mensen op andere sociale media grotendeels onbewogen. Naast veel voorkomende reacties als “Grow up” en “Weer iemand die overal racisme in wil zien” waren er mensen die zeiden dat het eigenlijk een swastika is en daarom een juist positief symbool, dat slechts een korte tijd negatief gebruikt werd. Zet daar nog een #fact achter en leef nog lang en gelukkig met je roze bril op.

De student neemt zelf ook een verzoenende houding aan. Mensen moeten zich er volgens hem “niet zo druk over maken”, maar hij zou wel willen dat Migros weloverwogen met dit soort zaken zou omgaan. “Ik heb nog nooit een windmolen gezien die er zo uitziet.”

De overheid neemt de zaak ook luchtig op. De Zwitserse Commissie tegen Racisme (EKR) wil zelfs geen commentaar geven. Op verzoek van MUNCHIES schreef EKR-voorzitter Martine Brunschwig Graf per mail: “We letten zeer goed op en zijn heel gevoelig voor elke uitingsvorm van antisemitisme, maar in dit specifieke geval zijn er geen aanwijzingen dat dit zo is.” En vanuit juridisch oogpunt hoeft Migros zich ook geen zorgen te maken over het brood: in Zwitserland is het dragen en vertonen van een hakenkruis namelijk geen strafbaar feit, zoals in Duitsland.

