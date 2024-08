Deze supermarkt haalt al het buitenlandse eten uit de schappen

Beelden van een lege supermarkt in Hamburg zorgen voor een hoop rumoer op social media in Duitsland. Zijn de schappen leeg omdat alles gratis was? Omdat de groenten te lelijk waren? Is het leeggeroofd door een stel hongerige kinderen?

Nee, EDEKA – één van Duitsland’s grootste supermarktketens – wil een statement over diversiteit en racisme maken.

Producten die niet uit Duitsland komen, zijn uit de schappen gehaald en vervangen door bordjes met teksten als: “Dit schap is best wel saai zonder diversiteit,” “Ons assortiment heeft nu grenzen,” “Dit is hoe leeg een schap is zonder buitenlanders,” en “Diversiteit verrijkt ons,” bericht The Independent.

