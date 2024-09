Deze Taiwanese waterijsjes smaken letterlijk naar slootwater

Iedereen weet dat perenijsjes hartstikke saai zijn. Ook de raket is zwaar overschat. Gelukkig komt er af en toe een nieuwe smaak bij, zoals de ijsjes van Hung I-chen, Guo Yi-hui en Cheng Yu-ti. De studenten van de National Taiwan University of Arts ontwikkelden honderd nieuwe smaken, die stuk voor stuk een lust voor het oog zijn. Het enige nadeel? Ze smaken in het beste geval naar een flinke hap slootwater.

De honderd smaken staan gelijk aan de honderd plekken in Taiwan waar de studenten monsters namen uit vervuild riool- en afvalwater voor hun project Polluted Water Popsicles. De nummers en de verpakking geven je informatie over waar en welke vervuiling er in je ijsje zit. Zo zijn er snoeppapiertjes en andere verpakkingen te herkennen, maar die zijn misschien nog wel het minst smerig.

Om de ijsjes in al hun vuiligheid te bewaren, worden ze in bevroren toestand in een laagje polyesterhars gestoken. De studenten willen met het project laten zien dat watervervuiling een ernstig probleem is – niet alleen in Taiwan maar ook in de rest van de wereld. Het project leverde ze een nominatie voor de Young Ping Design Award op.

Op de facebookpagina van Polluted Water Popsicles vind je meer informatie over het project.