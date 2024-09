Deze technorammer van GoldFFinch sleept je door een zware nacht heen

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat het Belgische duo GoldFFinch nog geen gevestigde naam is in de technowereld: de afgelopen vijf jaar brachten ze kwaliteitsreleases uit op labels als Numbers, Innervisions en Get Physical.

Daarom schuiven wij ze graag nog eens naar voren. We hebben de eer je dit nieuwe nummer te laten horen: Hibernation. Het is zo’n track die je erdoorheen sleept als je rond zeven uur zondagochtend nog in een bedompte kelder staat terwijl je laatste sleutelpuntje al is uitgewerkt: een technorammer die niet al te lomp of grimmig is, maar voldoende kracht geeft om je door dat laatste uur heen te slepen. De track verschijnt morgen als 12 inch op het Brusselse label/clubnacht FUSE.