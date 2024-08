Deze tekeningen zijn 100 procent puur balpen

Toen Nuria Riaza jong was, mocht ze van haar ouders zo veel televisie kijken als ze wilde. En dus zag ze – net als heel veel kinderen uit de jaren negentig – alle rare dingen die toen op tv waren. Denk aan bijvoorbeeld Power Rangers, The X-Files en The Addams Family. “We zijn opgegroeid met een hele bizarre esthetiek,” vertelt ze. “En die vergeet je niet meer; het blijft in je onderbewustzijn hangen.”

Die bizarre esthetiek drijft nu boven in de zeer gedetailleerde tekeningen die ze met balpen maakt. Dat doet ze al sinds haar zesde, maar ze is tekenen pas later echt serieus gaan nemen. Toen Nuria een kunstopleiding deed in Mexico-Stad, was ze “21 en blut,” dus vond ze in de balpen een goedkoop alternatief voor verf. “Uiteindelijk raakte ik gefascineerd door de eindeloze mogelijkheden van de balpen en werd ik verliefd op de typische kleur blauw,” zegt ze.

De tekeningen van Nuria zijn als een balpenblauwe koortsdroom, waarvan iedere penstreep met minutieuze precisie is gezet. Ze hebben iets surrealistisch, maar door de vele lagen doen ze ook aan als collages. Doordat ze balpen gebruikt klinkt het maakproces simpel, maar de Mexicaanse kunstenaar vertelt dat er heel veel concentratie voor nodig is. “Al met al is het een langzaam proces,” legt ze uit. “Maar zodra ik eenmaal mijn concentratie zit, teken ik aardig rap weg.”

Inmiddels is Nuria een ware ambassadeur van de balpen. “Iedereen zou ze voor meer dan alleen schrijven moeten gebruiken,” zegt ze. “Eet ze alsof het tandenstokers zijn, maak er neptattoos op jezelf mee of gebruik ze om je haar mee op te steken. Friemelen met balpennen heeft iets therapeutisch, en dat kan ik iedereen aanraden.”

De instagrampagina van Nuria Riaza is een immense zee van balpenblauw, waar je op de hoogte blijft van haar laatste werk. Ze heeft ook een website.