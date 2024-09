Deze telescoop krijgt een upgrade om Proxima b beter te kunnen bestuderen

Een van de grootste ruimteverhalen van 2016 was de ontdekking van de Aarde-achtige planeet Proxima b in een baan rond Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster buiten ons zonnestelsel.

Proxima b is de dichtstbijzijnde exoplaneet die we kennen en slechts 4,2 lichtjaren van ons verwijderd. Deze nieuwe wereld werd gelokaliseerd door een team van de European Southern Observatory (ESO). De ontdekking leidde tot heel veel interesse in de eigenschappen van de planeet, waaronder de potentie die het biedt voor leven.

Op dit moment heeft de Very Large Telescope (VLT), een gigantische optische telescoop in Chili, de taak om deze fascinerende buurplaneet goed in kaart te brengen, en andere planeten in de baan rond Proxima Centauri op te sporen.

ESO kondigde maandag aan dat het gaat samenwerken met Breakthrough Initiatives, een programma dat in 2015 werd opgericht door miljardair, ondernemer en promotor van de wetenschap Yuri Milner, om het VISIR mid-infrarode instrument op de VLT te upgraden. Breakthrough Initiatives is opgericht om ambitieuze wetenschappelijke uitdagingen te ondersteunen, zoals interstellair reizen en contact met aliens. Verder heeft Milner al een conceptmissie om te reizen naar het Proxima Centauri stelsel. De missie draagt de naam Breakthrough Starshot, en is mede ontwikkeld door natuurkundige Stephen Hawking.

Maar het is belangrijk om eerst goed rond te kijken, voor je er daadwerkelijk heen gaat. En daarom proberen Milner en ESO te ontdekken wat we kunnen verwachten van het naburige zonnestelsel, waar ruimtevaartuigen naartoe gestuurd gaan worden. Breakthrough Initiatives zal “een groot deel” van de financiering voor zijn rekening nemen om het mid-infrarode instrument VISIR te moderniseren. Hiertoe behoren ook nieuwe sensors, kalibratoren, en een coronagraaf die het licht van Proxima Centauri moet dempen. Deze modernisering maakt het voor de VLT makkelijker om andere planeten te vinden.

Het vernieuwen en verbeteren van het instrument zal in ieder geval tot 2019 duren. Ondertussen zijn veel wetenschappers aan het jagen op meer aanwijzingen over het intrigerende stelsel, slechts een ster verderop. We houden je op de hoogte.