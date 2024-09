Deze tien liedjes helpen je gegarandeerd uit je koningsdagdip

Wat een dag, hè? Poeh. Je ligt waarschijnlijk nu nog in bed, na te denken over alle vreselijke dingen die je gisteren hebt uitgehaald, of je staart hoofdschuddend naar de enorme berg troep in je huiskamer die gisteren op de vrijmarkt nog zeer essentieel leek (wat moet je met een kapot fietszadel?). Wat het ook is: dit is een zware dag. Misschien wel de zwaarste dag van het jaar. Hoe kom je die door? Precies: met deze tien liedjes.

10. Wes – Alane

Alane van de uit Kameroen afkomstige zanger Wes is een prima lied om te luisteren als je een kater hebt. Je wordt er namelijk ontzettend vrolijk van. En wat een stem heeft die man.

9. Wes – Alane



Je gelooft het nooit, maar Alane is de enige hit die Wes ooit heeft gehad. Koester hem daarom extra, want er is maar één Alane.

8. Wes – Alane

Geef het maar toe: op een dag als deze is dit lied van de zanger Wes werkelijk onmisbaar.

7. Wes – Alane

Terwijl jij in je bed ligt, zit ik hier dit stukje te typen met een enorme kater. Weet je wat mij erbovenop helpt? Precies! Wes!

6. Wes – Alane

De Wikipedia-pagina van Wes begint met de legendarische woorden: “Wes is een muzikaal project van de producer Michel Sanchez en de Kameroense zanger Wes Madiko (15 januari 1964).” Wes Madiko! What a guy.

5. Wes – Alane

OMG dit nummer kan ik zo vaak luisteren, vooral als ik een enorme kater heb omdat gisteren onze lieve koning jarig was. Gefeliciteerd, Bill, deze is voor jou!

4. Wes – Alane

Dit lied is zó ontzettend goed. Ik zeg dit niet eens ironisch, ik meen het oprecht. Als je op dit moment ongeveer met je tong in de wc-pot hangt omdat je zo ontzettend veel moet kotsen, kun je alleen maar hopen dat je huisgenoot deze track van de zanger Wes Madiko opzet. Has wéhé! Wanna wéndé lambo, hé hé hémentourek, hé hi yé yé yé.

3. Wes – Alane

Dit nummer was een hit in 1997. Kun je je dat nog herinneren? Ik wel, als de dag van gisteren. Sinds die tijd luister ik dit lied regelmatig, en vooral als ik een waanzinnige kater heb van Koningsdag.

2. Wes – Alane

We komen aan bij de absolute toppers uit deze lijst met 10 essentiële tracks om te luisteren als je je maaginhoud vakkundig op het matje dat voor de wc ligt deponeert. Wie anders dan Wes kan hier op nummer twee, met de evergreen Alane, een lied waarvan niemand precies weet waar het over gaat, dus het zou net zo goed kunnen gaan over gruwelijk harde koppijn naar aanleiding van een enorme hoeveelheid jenever die je gisteren dronk op Koningsdag.

1. Wes – Alane

De absolute nummer één in deze lijst! Leve de koning, leve Wes Madiko. Deze zanger, afkomstig uit Kameroen, maakte volgens ons de beste track om te luisteren als je je voelt alsof er een bierfiets vol met hele dikke mensen over je heen is gewalst. Wes maakt alles beter.