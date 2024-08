Deze tiener ontwierp een beha die borstkanker kan ontdekken

Toen Julián Ríos acht jaar oud was, bracht een verkeerde kankerdiagnose het leven van zijn moeder in gevaar. Een paar jaar later werd ze opnieuw verkeerd gediagnosticeerd. Nu is Ríos achttien en heeft hij een eigen bedrijf, waarin kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om ziektes als kanker en diabetes vroegtijdig te ontdekken en te voorkomen.

“Ik werd geïnspireerd door de tweede verkeerde diagnose die ze mijn moeder gaven,” zegt Ríos. “De doktoren hadden een fout gemaakt met het mammogram, waardoor mijn moeder de diagnose kreeg dat ze in een laat stadium van kanker zou zitten en dat haar leven in gevaar was.” De tiener begon alles te lezen wat hij kon vinden over de ziekte zelf, de problemen rondom medische innovatie en de uitdagingen die komen kijken bij een vroege detectie van borstkanker. “Daarna benaderde ik de twee slimste jongens die ik ken en gingen we aan de slag.”

Dat is hoe Ríos twee jaar geleden, samen met Antonio Torres and José Ángel Lavariega, het bedrijf Higia Technologies oprichtte. Nu heeft hij een team van vijftien mensen in Mexico-Stad en Monterrey in Mexico, Spanje, Colombia, China en Korea. Het team bestaat uit specialisten in de biogeneeskunde, kunstmatige intelligentie, informatica en industriële vormgeving, die samenwerken met een softwareteam dat mobiele platforms ontwikkelt.

Zijn eerste product, de Eva Bra, is een uitneembare beha-cup, die thermische biosensoren gebruikt om temperatuurveranderingen te analyseren en te vergelijken met een database, om mogelijke gezondheidsrisico’s te detecteren. Het apparaat wordt op de borst geplaatst en moet eenmaal per week zestig tot negentig minuten worden gedragen. Ríos verkocht binnen iets meer dan een week na de lancering driekwart van de eerste vijfduizend conceptversies. Hij werkt ook nauw samen met openbare en particuliere instellingen als het Instituto Mexicano de Seguro Social (het Mexicaanse Instituut voor Sociale Zekerheid), TecSalud en een paar anti-borstkankerverenigingen. Daarnaast werkt hij nog samen met Apple, Google, verzekeringsmaatschappijen en meer.

We spraken Ríos om meer te weten te komen over hoe de cup werkt en hoe hij kunstmatige intelligentie wil gebruiken om ziektes te voorkomen.

Eva’s warmtesensoren. Foto eigendom van Hihia Technologies



Broadly: Hoe kwam je op het idee van de Eva Bra?

Julián Ríos: In eerste instantie wilden we de drie dingen kwantificeren om kanker te detecteren: de kleur, de textuur en de temperatuur van de borsten. Toen we hier aan werkten, kwamen we erachter dat kleur heel subjectief is en dat textuur geen variabele is die goed bij de technologie past. Met andere woorden: de sensoren die moesten meten hoe elastisch de stof was, waren niet echt betrouwbaar. Dus alleen temperatuur bleef over, en dat is waar Eva zich op richt.

We wisten ook niet of het een cup of een bh moest worden. Het probleem met een beha is dat je rekening moet houden met de enorme verschillen die hierin bestaan: dan zou je een heleboel cup- en torsomaten moeten testen. Dus besloten we dat het een cup moest worden, iets dat je in je beha kunt stoppen.

Hoe werken deze cups?

In het menselijk lichaam bestaat een fenomeen dat angiogenese wordt genoemd. Wanneer er een tumor of een abnormale massa ontstaat, wordt dat omringd door bloedvaten. Dat komt omdat de tumor moet kunnen groeien, en het bloed levert de zuurstof en de voedingsstoffen aan die dit mogelijk maken. Dus als je borstkanker hebt, is er meer doorbloeding, en omdat bloed de belangrijkste vloeistof is die door het lichaam stroomt, stijgt de lichaamstemperatuur. Verschillende tumoren op verschillende diepten en van verschillende omvang in de borst hebben elk heel duidelijke kenmerken. Met andere woorden: een tumor in fase III ziet er thermisch gezien heel anders dan een in fase I of een in fase IV.

Eva is een verzameling van warmtesensoren die op de borst van de vrouw worden geplaatst en elke seconde de temperatuur van de borst registreren, waarna ze beoordelen hoe het bloed tussen de borsten stroomt. Zodra duidelijk is hoe de bloedsomloop ongeveer is, worden de gegevens geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie-algoritmen. Deze algoritmen zijn belangrijk: ze kunnen de temperatuurgegevens omzetten in een diagnose. Dat werkt zo: de gegevens die de Eva Bra meet, worden geanalyseerd en vervolgens vergeleken met de gegevens uit een enorme database. Hierin staan duizenden bekende gevallen van kanker en andere ziektes.

Vervolgens bepaalt het algoritme: “Oké, dit lijkt veel op kanker in fase II, of een gezonde borst, of een cyste.” Het is heel gemakkelijk het te gebruiken. Je plaatst het apparaat gewoon op je borst, dan pak je je telefoon, open je de app en kun je meteen de gegevens lezen, die direct naar de telefoon worden gestuurd. Het algoritme begint te werken, en voilà, je weet hoeveel risico je loopt.

Met welke gegevens vergelijkt Eva de informatie?

Nog voordat je nadenkt over commercialisering of verkoop, moeten klinische onderzoeken worden uitgevoerd. Deze onderzoeken houden in dat het apparaat op duizenden vrouwen met borstkanker worden gezet, duizenden vrouwen zonder enige vorm van ontsteking, vrouwen die ovuleren of zwanger zijn, en vrouwen die plastische chirurgie hebben ondergaan. Wanneer Eva dan iets opmerkelijks tegenkomt, kunnen die gegevens worden vergeleken. Dit jaar zijn we bezig geweest met deze gegevensverzameling, samen met het Instituto Mexicano del Seguro Social en openbare en particuliere ziekenhuizen.

Werk je nog aan andere producten die deze technologie gebruiken?

Ja, de Aquiles (‘Achilles’ in het Spaans) bijvoorbeeld. Dat is een kleed dat je gebruikt nadat je een bad hebt genomen om te meten hoe de temperatuur van je voeten verandert. Het bloed stroomt door de voet, en hiermee kun je voorspellen of de patiënt risico loopt op een amputatie van de voet, als gevolg van diabetes. Een ander product heet Adán (Spaans voor ‘Adam’), en gebruikt dezelfde technologie als Eva, maar dan voor zaadbalkanker.

Het doel is niet alleen om buitengewone producten te maken, maar om een sterk bedrijf te worden dat ziektes bestrijdt, door middel van kunstmatige intelligentie, de laatste technologie en wetenschap. Niet alleen kanker, maar ook juist allerlei alledaagse ziektes.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Mexico.