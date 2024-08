Deze tiener versliep zich na een avondje Netflixen en won alsnog olympisch goud

De 17-jarige Red Gerard had een moeilijke zondagochtend, zo meldt Yahoo.

Hij was de avond ervoor in slaap gevallen tijdens een aflevering van Brooklyn Nine-Nine, en sliep de volgende ochtend dwars door zijn wekker heen. Pas toen een vriend hem uit bed had gesleept en hij langzaam wakker werd, realiseerde Gerard zich dat hij z’n jas kwijt was. Omdat hij al veel te laat was leende hij een jas van iemand anders en rolde de deur uit, waarna hij even een gouden olympische medaille won.

Videos by VICE

De tiener uit Colorado sleepte afgelopen zondag een gouden plak in de wacht met snowboarden, op het onderdeel slopestyle. Het was de eerste gouden medaille voor Amerika tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Gerard kreeg een score van 87,16 (op 100) voor zijn 3 runs, waarmee hij de Canadese snowboarder Max Parrot achter zich liet. Geen slecht eind van een rotochtend, dus.

Toen de uitslagen bekend werden gemaakt kon de tiener zich dan ook niet inhouden, en brulde hij “holy fuck”. Dat bleef uiteraard niet onopgemerkt, aangezien de sensoren van de NBC scherp stonden afgesteld en heel Amerika kon horen wat iedereen dacht.

https://twitter.com/GoBobbo/status/962523309018624000

“Ik had aanvankelijk gezegd dat ik bij alle wedstrijden waar ik aan meedeed al blij zou zijn met een vierde plek. Maar ik moet zeggen dat de eerste plaats toch wel echt een stuk mooier is,” zei hij nadat hij het had uitgeschreeuwd van blijdschap.

Volgens de Wall Street Journal is Gerard, na de zestienjarige bobsleëer Billy Fiske in 1928, de jongste Amerikaanse man in de afgelopen negentig jaar die goud won tijdens de Olympische Winterpelen. Gerard vierde zijn overwinning met een groep vrienden en familie die al vanaf 8:30 uur ’s ochtends bier hadden staan hijsen onderaan de helling.

Red Gerard said he got a Snapchat this morning around 8:30 a.m. from his group of 17 people that is in Pyeongchang, South Korea to support him for the Games: "They were all shotgunning beers on the way to the mountains." pic.twitter.com/JORk5m3pH5 — USA TODAY Sports (@usatodaysports) February 11, 2018

Gerard vertrekt binnen niet al te lange tijd al weer terug naar Colorado, waar hij zijn gouden medaille lekker kan dragen terwijl hij op de brug hangt of aan het nintendoën is of wat iedere tiener in het normale dagelijkse leven dan ook doet. En hopelijk kan hij gewoon weer rustig door zijn wekker heen slapen. Die jongen verdient dat.

–

Nog meer sport: onze VICE Sports-docu over Rico Verhoeven.