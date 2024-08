Deze titanium plaat beschermt je crypto-portemonnee tegen elk doemscenario

Vorig jaar rond deze tijd leek het onverstandig om niet in cryptocurrency geïnvesteerd te hebben. Je kon geen gesprek aanknopen met een verre oom of vreemdeling in de kroeg, of het ging over ICO’s en minen en blockchains. Inmiddels zijn de koersen gekelderd tot een vijfde van hun waarde tijdens het hoogtepunt van de hype. De speculanten hebben hun winst gepakt en de amateurenthousiastelingen zijn met de staart tussen de benen uitgestapt.

Maar er zijn ook nog genoeg mensen die hun crypto nog hebben. Langetermijndenkers. Idealisten die geloven dat cryptocurrency ons verdorven economische systeem gaat vervangen. Het enige wat je volgens hen hoeft te doen om in die toekomst tot de schatrijke crypto-elite te behoren, is vertrouwen en wachten (het zogenaamde HODL’en). En je inlogcodes niet kwijtraken. Want wat heb je aan dat virtuele fortuin als je er niet meer bij kunt komen?

Een Amsterdamse start-up verkoopt sinds deze maand voor 169 euro een titanium crypto-back-up, waarmee je het risico daarop tot het absolute minimum kunt beperken. De zogenaamde CRYPTOTAG verkoopt lekker, ondanks de cryptokoersmisère. Ik belde met Adrijan Šćekić, één van de oprichters, om hem wat te vragen naar dit intrigerende product, dat niet alleen bestand is tegen menselijke dommigheid, maar ook zowat tegen de Apocalyps.

VICE Money: Hoi Adrijan, wat is de CRYPTOTAG precies?

Adrijan Šćekić: Het zijn twee titanium platen waar je met een bijgeleverde hamer je codes in kan houwen. Je maakt als het ware je eigen kluis, zodat je je eigen bank kunt zijn. Door het unieke positioneringsbitje gaat het hameren altijd goed. Het is honderd procent monkeyproof.

In dit filmpje zie je hoe totaal heroïsch en toch simpel dat eruitziet:

Kun je die inlogcodes niet gewoon opschrijven in een boek of zo?

Dat kan. Maar ik heb een keer mijn codes opgeschreven en ik weet nog steeds niet waar dat fucking papiertje is. Als je je pincode kwijt bent, bel je de bank. Maar als je je cryptocodes vergeet, is er niemand die je kunt bellen. In december vorig jaar was de crypto die ik op deze manier kwijtraakte al snel 10.000 euro waard geweest. Je zou ze ook naar jezelf kunnen mailen, maar daar zou ik me ook niet goed bij voelen, want je weet niet wie er meeleest. Je kunt zo gehackt worden.

Waar beschermt dit nog meer tegen?

Bijna alles eigenlijk. We zijn ermee naar de schietbaan geweest – en hij is volledig kogelvrij. Hij is ook waterbestendig en hittebestendig tot bijna 1700 graden.

Volgens Google is vuur maar 300 tot 1300 graden Celsius. Waar bereid jij je op voor? Een kernexplosie? Het hellevuur?!

Nee, daar hadden we nog niet eens aan gedacht. Een gemiddelde huisbrand is zo’n 1000 graden. Dus het mag nog ongeveer twee keer zo warm worden.

Een flinke veiligheidsmarge. Want er zijn ook vergelijkbare producten, die tot 1200 graden hittebestendig zijn.

Maar er is nog geen premium product. De meeste van die dingen kosten zo rond de negen tientjes. Daarop moet je zelf gaan zitten graveren, en dat is nog best lastig. Of ze hebben losse lettertjes die eruit springen als je de plaat buigt. Wij gaan de Ferrari van de back-ups maken. Er is behoefte aan zoiets. Waarom kopen mensen anders nog Macbooks en iPhones?

Maar het lijkt me niet dat je – zoals met Macbooks – opzichtig met een CRYPTOTAG gaat pronken in een koffietent.

Nee, dat moet je niet doen. De eindverantwoordelijkheid voor de cryptocodes ligt bij jezelf.

Wat heb je er dan eigenlijk aan?

Het is vooral voor je eigen gevoel. Voor je eigen gemoedstoestand en eigen nachtrust. Als je je codes kwijtraakt omdat je ze op een blaadje hebt geschreven, dan moet je toegeven dat je echt dom bent geweest. Als jij jouw investering en je toekomst serieus neemt, wil je er zeker van zijn dat je bezittingen zo goed mogelijk bewaard blijven door de tijd heen. Je kunt je code opsplitsen en verschillende platen verspreiden over de wereld. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je code in de kluis bij de notaris leggen, want hij heeft toch niks aan die informatie. Misschien wil je je codes wel overdragen aan je kids, en dan wil je gewoon de bizarste, veiligste oplossing hebben.



Het michelangeleske moment waarop jij volgens de site je “legacy” overdraagt aan de volgende generatie, of die daarna.

Een erfstuk?

Dit ding overleeft ALLES. Je kunt het in je tuin begraven en waarschijnlijk is het er over 3000 jaar nog.

En dan hopen maar dat de cryptokoers nog een beetje oké is.

Ja, haha.

Heb je daar vertrouwen in, eigenlijk?

Ik ben niet een man die een glazen bol heeft, maar ik weet wel dat mensen met serieus geld onderhands crypto aan het opkopen zijn. Dat heeft nu nog geen invloed op de koers, maar ze kunnen die in de toekomst wel gaan manipuleren.

Spannend hoor! Bedankt, Adrijan.

