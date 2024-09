Deze toekomstige ouders hebben hun kind al in virtual reality gezien

Het moment waarop je je eigen kind op een echo ziet, moet magisch zijn. Al is het maar dat het een korrelige zwart-witafbeelding is van iets dat zich daadwerkelijk binnenin een lichaam afspeelt. Maar een echo blijft erg 2D en erg zwart-wit. Kunnen we dat in 2017 niet wat beter?

Het nieuwste project van de Fins/Amsterdamse studio Adventure Club probeert echo’s wat meer van deze tijd te maken. Onder de titel How I met my daughter before she was born heeft Samuli Cantell, de creative director van de studio, de baby die in de buik van zijn vrouw zit in virtual reality afgebeeld. Samen met General Electric, een producent van onder andere echoapparatuur, en de zorginstelling Aava heeft hij op basis van de echobeelden een simulatie gemaakt van hoe de nog ongeboren baby eruit gaat zien. Met behulp van de game-engine Unity werd er een 3D-model van de baby gemaakt, met navelstreng en al.

“Mijn bedrijf is altijd aan het experimenteren met nieuwe technologie,” zegt Cantell tegen The Creators Project. “We waren al bezig om VR toe te passen in de medische wereld en toen mijn vrouw zwanger werd, kreeg ik dit idee. Het doel van het project was om iets heel erg intiems in VR te maken en te kijken of je op deze manier een heel persoonlijke ervaring kan creëren.”

Helaas voor alle aanstaande ouders is dit project voorlopig een eenmalig dingetje. “Het was puur voor mijn familie, maar we hopen wel dat we ooit iets vergelijkbaars op de markt kunnen brengen,” voegt Cantell toe. “Voorlopig is het gewoon nog wat te duur. Er waren een hele hoop deskundigen bij betrokken en in het 3D-model gingen vele uren werk zitten. Maar als de echoapparatuur beter wordt, dan denk ik dat we in de toekomst allemaal op deze manier naar een echo kijken.”

Op de website van Adventure Club lees je meer details over How I met my daughter before she was born.