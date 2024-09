Deze track van ambientproducer X.Y.R. is perfect voor je brakke zondag

Jeetje, wat brengt de Russische ambientmuzikant Vladimir Karpov toch veel muziek uit. Met meer dan twintig albums in vijf jaar tijd – waaronder een alternatieve soundtrack voor Robinson Crusoe, zijn sonische reisverslagen van El Dorado en kosmische genezingsplaten – is het moeilijk om te weten waar je moet beginnen. “Nou, aan het begin van zijn discografie misschien?”, hoor ik je zeggen. Goed punt, maar nee, laten we kennis maken met X.Y.R. door een liedje te luisteren dat op Labyrinth staat, zijn vinyldebuut dat op 30 juni uitkomt.

Het rustgevende False Angel Lullaby is volgens Karpov gemaakt om te luisteren in de buurt van een “uitdovend fakkelvuurtje”. Verfrissend, want tegenwoordig moet alles juist ‘lit’ zijn. Daarnaast zou ik niet willen stellen dat dit een goede track is om je weekend mee beginnen, maar eerder iets om je brakke zondag wat draaglijker mee te maken. Maar nu je hier toch bent, kan je net zo goed op de playknop drukken.

Labyrinth komt uit op het illustere Not Not Fun, waar 100% Silk het zusterlabel van is. Beluister hieronder False Angel Lullaby.