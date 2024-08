Deze tropische punch met gin wordt de ster van al je feestjes deze zomer

Als het weer leuk meedoet, is een feestje geven in de zomer het makkelijkste dat er is. Je hebt maar drie dingen nodig: lekker eten, een soundtrack met maximaal één nummer van Justin Bieber en een opblaaszwembadje.

En wees niet bang als je dat allemaal alsnog weet te verpesten. Daar is ook een oplossing voor: zorg dat iedereen lam als een klein schaap wordt. En de beste manier omdat te doen is met punch, heel veel punch.

Nee, we gaan niet zomaar wat bocht die in de aanbieding is kopen en daar wat frisdrank bij mieteren. We gaan echt iets moois maken met deze ginpunch van barman Elad Zvi uit Miami.

RECEPT: Ginpunch

Dit drankje is elegant, prachtig om te zien en duurt echt maar vijf minuten om te maken. Het is ook onmogelijk om het te verpesten. Als het te sterk naar één ingredient smaakt, doe je er wat meer van de rest bij. Yes, je hebt nu gewoon nog meer punch.

Met al deze tropische ingrediënten als kokosmelk, citroensap, lavendelhoning en ananasazijn voel je je zelfs op een huisfeestje op vakantie. Hoe slecht het weer ook is.