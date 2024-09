Deze uitvinder wil een onderzeebasis bouwen om overbevolking tegen te gaan

Diep-oceaan ondernemer en uitvinder Phil Nuytten is niet de enige die ooit gezeur met James Cameron had op een filmset. De geprezen regisseur maakte de twee best verdienende films ooit (De Titanic en de 3D-filmdoorbraak Avatar) en staat bekend om zijn perfectionisme. “Jim Cameron en ik hebben echt ongelofelijk veel gedonder gehad,” zei Nuytten recentelijk in een interview tegen Motherboard.

Hij werkte voor het eerst samen met Cameron tijdens de 1989 sciencefictionfilm The Abyss. Nuytco Research Ltd., het diep-zee technologie en onderzoeksbedrijf van Nuytten, maakte de onderzeeërs en duikhelmen voor de film. “Op een gegeven moment ergerde ik me zo aan Camarons houding,” zei Nuytten. “Ik weigerde met hem naar beneden te gaan om met hem en negen man The Abyss te filmen.”

Gelukkig wist de rest het team van het team hem overhalen om het nog een kans te geven. “Ik belde hem op en zei dat we moesten stoppen met dit kinderachtige gedrag. Sindsdien zijn we goede vrienden.” Cameron heeft nu één van Nuytco’s bekende diep-water duikboten gekocht die hij gebruikt als hij vertoeft op zijn jacht, en is daarmee één van een handjevol rijkaards waar Nuytco zaken mee doet.

De 75-jarige Nuytten is met zijn kalmerende lage stem en passie voor de zeemysteries een ontwapenend figuur.Tegenwoordig levert zijn bedrijf onderzeeërs en diepzeeduikpakken voor onderzoekers, ontdekkers en miljardairs over de hele wereld. Maar zijn uiteindelijke doel, zei hij, is het bouwen van een permanente diep-oceaanbasis.

Phil Nuytten in het warenhuis van Nuytco Research Ltd., zijn onderwater-technologie en researchbedrijf in Vancouver. Hij staat naast zijn wereldberoemde gepatenteerde atmosferische duikpak. Foto: Jackie Wong

Hij werd al op 11-jarige leeftijd verliefd op sportduiken en speervissen. Toen hij 16 werd, stopte Nuytten met school om Vancouvers eerste duikwinkel te openen. Hij deed commerciële duikklussen en begon in 1966 zijn onderzoeks- en technologiebedrijf.

Op de bovenverdieping hangt Nuyttens kantoor vol met antieke duikuitrustingen, een ingelijste portrettekening van astronaut Dave Williams in het Internationale ruimtestation en posters van films waar hij duikuitrusting voor maakte- inclusief The Abyss. Beneden is zijn garage – een soort warenhuis met spullen waar gewerkt wordt aan diepzee-onderzeeërs. Er staat ook een rij van gepatenteerde Nuyttens duikpakken waarmee duikers zo’n 600 meter diep kunnen.

Nuytco’s DeepWorker onderzeeërs zijn te koop voor ongeveer 670.000 euro. Foto: Jackie Wong

Nuytten verkeert geen dag onder dezelfde soort mensen. Zijn klanten komen vanuit veel verschillende industrieën, waaronder filmmakers, astronauten, onderzoekers tot militairen en luxeklanten. Rijke klanten als James Cameron hebben vaak een jacht waar ze een onderzeeër aan willen koppelen. “Mijn klanten willen meer doen dan alleen luieren op een jacht,” zegt Nuytten. “Ze willen helpen. De miljardairs nemen wetenschappers aan boord die anders niet de diep-zee tijd zouden krijgen om onderzoek te doen.”

Camerons persoonlijke onderzeeër geeft hem de mogelijkheid om zijn passie voor de zee te vervullen zonder dat hij met een film bezig hoeft te zijn. In 2012 ging hij bijvoorbeeld naar het Marianentrog in een onderzeeër die hij had helpen ontwerpen.

Zo’n 20 procent van zijn klandizie bestaat uit luxeklanten. Maar hij levert ook onderzeeboten aan het leger. “Dat is minder vuil dat het klinkt hoor,” zegt hij “Mijn onderzeeboten worden vooral gebruikt voor reddingsmissies. De rest van zijn klandizie is een mengelmoes van biofarmaceutische bedrijven tot koraaloogsters en zeewetenschappers.

Nuytcos DeepWorker onderzeepak is gemaakt voor één persoon en kost ongeveer 670.000 euro. In de Dual DeepWorker passen twee mensen en deze kost meer dan een miljoen. Dure apparaatjes dus, maar toch niet zo duur als je het vergelijkt met andere leveranciers. Triton Submarines LLC uit Vero Beach, Florida maken wat ze zelf de “Bentley van de onderzeeërs” noemen”. Hun goedkoopste onderzeeër is de Triton 1000/2, die 1.7 miljoen kost en tot zo’n 300 meter diep kan. Hun duurste machine is een driezitter: de Triton 3300/3, die meer dan 2.65 miljoen kost en tot bijna een kilometer diep kan.

De Dual DeepWorker, een twee-passagiers onderzeeër die meer dan een miljoen euro kost. Luxeklanten kopen deze vooral voor bij hun jacht. Beeld: Jackie Wong

“Duizend meter is zeer diep. Driehonderd meter is al zo hoog als een gebouw met honderd verdiepingen” zegt Nuytten. Nuytco-onderzeeërs kunnen dalen tot 300 meter onder zeeoppervlak in vijf tot tien minuten. De life-supportsystemen houden het dan nog 72 uur uit.

Over de overeenkomsten en verschillen tussen zijn luxe- en wetenschappelijke klanten zegt Nuytten dat “het één het ander bedruipt.”

Hij wil graag een leefgebied onder zee vestigen vlak bij de kust van Vancouver

Het is allemaal voor die droom die hij tijdens zijn leven graag in vervulling ziet gaan. “Ik ben een soort smid,” zegt hij “Mijn werk is om een harnas te maken dat ons verder de diepte in brengt, voorbij onze huidige beperkingen.”

Wij mensen zijn gemaakt voor een specifieke luchtdruk en een zuurstofgehalte van 20 procent. “Je kunt een reis naar de bodem van de oceaan niet overleven” zegt Nuytten. “De druk is véél te groot.” Op 2500 meter diepte is de vergelijkbaar met een olifant die op je teen staat, en dan over je hele lichaam. Maar als het aan Nuytten ligt, vestigen de eerste mensen zich nog tijdens zijn leven op de bodem van de zee.

Wat hij voor zich ziet is ambitieuzer dan de zogenaamde ‘wet habs’ uit de jaren zestig – de tijdelijke onderzeese verblijfplaatsen. In deze verblijven leefden mensen maar een paar weken of een maand per keer. Het onderzeeverblijf van Nuytten zal een woonruimte zijn voor de lange termijn met dezelfde luchtdruk hebben als aan de oppervlakte. “Ik wil een verblijf bouwen dat niet blootgesteld is aan de druk onder de zee, ook al is 1000 meter diep.”

Nuyttens droom is om dicht bij de kust van Vancouver een leefgebied te maken, de Vent Base Alpha. “De plannen liggen al klaar,” zegt hij. Het leefgebied zou dicht bij een warmwaterkrater zijn die polymetallische sulfiden vormen. Zuivere metaaldeeltjes die zich verzamelen op de bodem als fijn, nat zand. “Als we die naar het oppervlakte brengen, kunnen we het leefgebied met deze semi-edele metalen financieel onderhouden.” De warmwaterkrater zou ook als een krachtbron kunnen functioneren om stroom te krijgen.

Vent Base Alpha, een illustratie van Ken Brown

Naast het feit dat er een ongekende tijd van zeeontdekking zou aanbreken, kan Vent Base Alpha ook een oplossing zijn van een van de belangrijkere problemen op zeeniveau.

“De aarde is zeer snel overbevolkt aan het raken” zegt hij. “De oceaan is groot en vrij, de zee is driedimensionaal. In de oceaan kun je zonder problemen leefgebieden boven op leefgebieden laten drijven. Zo kun je veel verschillende leefgebieden aan elkaar ketenen.”

Als we de oceanen beter gaan begrijpen, zou dat ons van onszelf kunnen redden. De gezondheid van de oceanen negeren daarentegen, zal volgens Nuytten desastreus blijken. “Mensen moeten zich realiseren dat de oceaan de longen van de planeet zijn. Als de longen niet werken, stopt het hart ook. Zonder de oceaan zijn we gedaan.”