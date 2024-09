Deze vent blaast een koelkast op met Tannerite en sterft bijna

Amerikanen en geweren. Wij zullen het nooit helemaal begrijpen. Maar deze video, waarin een meneer met een zuidelijk Amerikaans accent een koelkast vol explosieven opblaast en daardoor bijna doodgaat, heeft wel iets.

Volgens de omschrijving van de video zat de koelkast vol met Tannerite, de merknaam voor een explosief materiaal dat gebruikt wordt voor schietoefeningen. Het is een binair explosief, wat betekent dat het twee reactanten bevat die op zichzelf geen kwaad kunnen, totdat je ze vermengt en voorziet van genoeg energie. In dit geval gebeurt dat door erop te schieten.

Videos by VICE

Tannerite is erop ontworpen om een redelijk veilige, kleine explosie te geven. Maar als je het ergens in doet (zeg, een koelkast) kan dat scherven opleveren, zoals de koelkastdeur die de schutter in de video bijna onthoofd. Koelkastdeuren zoals die in de video wegen al gauw tussen de 10 en 20 kilo. Op deze snelheid had de deur hem makkelijk kunnen doden of ernstig kunnen verwonden.

Aan de andere kant is het wel het internet, dus het kan zijn dat de hele video gewoon nep is. Een Amerikaanse Motherboard-collega nam contact op met Captain Disillusion, een YouTuber die nepvideo’s beoordeelt, en hij zei dat het waarschijnlijk niet in scène was gezet:

Dat is waarom de lui in deze video flink veel afstand nemen voordat ze met Tannerite een oude Ford Bronco opblazen:

En omdat explosies zo ontzettend vet zijn, heb je hier nog een gifje van de koelkastdeur die bijna wraak neemt op de schutter: