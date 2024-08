In Mexico kun je de geboorte van je kind vieren met hyperrealistische babytaart

Natuurlijk is geen enkele babyshower compleet zonder taart. Maar niemand heeft er ooit aan gedacht om ook baby’s in die taart te stoppen, totdat de Mexicaanse ondernemer Yoly Navarro om de hoek kwam kijken. Ze maakt hyperrealistische, buitenaardse desserts, vol baby’s in graftombes van gelatine liggen te slapen. In Mexico maken ze al heel lang gelatinedesserts en het is niet ongewoon om trillende, driedimensionale bloemen in snoepwinkels te vinden. Maar Navarro tilt deze traditie met haar taartjes naar een hoger niveau.

Navarro richtte haar dessertbedrijf Gelatinas Artisticas Yoly in 2015 op en maakt al haar taarten in haar ouderlijk huis in Mexicaanse Guadalajara. “Ik begon babydesserts te maken voor vrienden die een babyshower hielden, maar al snel bestelden ook andere mensen ze,” zegt ze. Navarro maakt zowel enorme desserts met tientallen baby’s als toetjes met een enkel baby’tje met engelenvleugels of een schattig hoedje.

De meeste gerechten die eruitzien als een lichaamsdeel of een mens (zoals deze taarten en dit brood) grenzen aan het macabere, maar deze toetjes voelen als een viering van de geboorte. De baby’s zien er door de doorzichtige gelatine uit alsof ze vredig in de baarmoeder liggen te slapen.

Het kost Navarro ongeveer zes uur om een grote taart te maken en het proces bestaat uit veel stappen. “De baby’s worden gemaakt met mallen en meestal moet ik de mal eerst maken met klei,” zegt ze. “Ik heb door de verschillende wensen van de klant al naakte baby’s, baby’s met kleding, baby’s met luiers, miniatuurbaby’s en grotere baby’s van zo’n zes kilo gemaakt.”

Waar de baby’s uit bestaan is tot op zekere hoogte een zorgvuldig bewaard geheim: “Ik gebruik melk, yoghurt, smaakstoffen, roomkaas en een geheim, heerlijk ingrediënt,” zegt Navarro. Ze giet het mengsel daarna in de kleimallen en als ze hard zijn geworden, gaat er gelatine omheen. De taarten zijn beschikbaar in veel verschillende smaken. Navarro zegt dat de meest meeste mensen voor walnoot, advocaat, vanille, aardbei en koffie kiezen. Ze vervolgt: “De babydesserts zijn niet traditioneel, maar ik vind het leuk als mijn taarten in het middelpunt van de belangstelling staan, en niet dat ze maar gewoon een taart zijn.”