Deze video van de Genkse groep Statue bewijst dat tafeltennis extreem trippy is

Dingen die de band Statue leuk vindt: tafeltennis, boyshorts, grafieken en ballen. Heel veel ballen. Waar ze minder warm voor lopen: zangers. Die hebben ze namelijk niet. De band bestaat uit vier gitaren, een bas, drums en nul zangers. Ik snap dat wel, want weet je wat het is met zangers? Die nemen alle groupies, staan altijd in de spotlight en worden als enige herkend op straat, terwijl de rest wegkwijnt in de schaduw. Wat een ellende. Deze Gentse jongens hebben dat slim opgelost. En bewijzen meteen dat de hype rond zangers nergens voor nodig is.

Dus als je op zoek was naar tranentrekkende vocalen, dan zit je hier fout. Maar als je wel te vinden bent voor harmonieuze gitaren en tafeltennis, bekijk dan de clip voor E hierboven. En mocht je denken: ‘hey, dit wil ik live zien!’, kun je hier tickets kopen voor hun show in de AB.

