Deze videoclip bevat de mooiste verdrinkingsdood die je vandaag gaat zien

Regelmatig sturen mensen ons berichtjes via onze facebookpagina en daar is helemaal niets mis mee. Oké, het zijn meestal berichtjes in de categorie ‘yowww check me nieuwe rap nummer groetjes van mc sjoerd uit almelo’ (waar we natuurlijk niet op klikken), maar soms zitten er echt bijzondere dingen tussen. Zoals Geerten Harmens, die ons benaderde omdat hij “een videoclip heeft gemaakt waarin hij het sterven van een jonge vrouw gedurende vijf minuten filmt.”



Nou is dat natuurlijk op zichzelf al ontzettend leuk, maar toen bleek ook nog eens dat Geerten geen woord had gelogen. In de clip die hij voor Animistic Beliefs maakte (een meisje en een jongen uit Rotterdam die electro à la Drexciya maken), zie je een jongedame verzuipen en naar de bodem van de Marianentrog zinken – iets wat naast best luguber natuurlijk ook ontzettend goed aansluit bij muziek die klinkt als Drexciya.