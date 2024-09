Deze videoclip stuurt je naar een buitenaardse fractalwereld

In de nieuwste videoclip van jazzpianist Tigran Hamasyan komen jazz en wiskunde samen. En de video heeft een Nederlands randje. Hij werd namelijk geregisseerd door filmmaker Ruben van Leer en de 3D-visuals zijn van de hand van Julius Horsthuis.

Het nummer “The Cave of Rebirth” staat op zijn aankomende album An Ancient Observer, dat zal worden uitgegeven door Nonesuch Records. Het ontwerp van de video is te danken aan het Armeense erfgoed, dat vervlochten is met Hamasyan’s muziek.

“Hamasyan is echt een meester in vrij pianospel en improvisatie,” vertelt van Leer aan Creators. “De muziek is eigenlijk complex en erg intuïtief, maar het harmonieuze geluid spreekt een brede doelgroep aan. En dat maakt zijn muziek uniek, zeker vandaag de dag.”

Van Leer vertelt dat hij juist de algoritmische wereld waarin wij leven, waarin zelfs potentiële partners via computers voor je uitgezocht worden, wilde combineren met Hamaysan’s bevrijdende muziek. Hij besloot daarom om de onduidelijkheid tussen algoritmes en jazz te visualiseren.

Het duurde niet lang voordat de wiskundige modellen van Horsthuis er aan te pas kwamen. Je ziet dat de technische bewegingen overgaan in een soort landschappen waaraan geen einde lijkt te komen. “Er begint een soort dromerig landschap te ontstaan,” merkt van Leer op.

Het beeld heeft ook een traditioneel Armeens folktintje. Van Leer legt uit dat Armeense folkkunst en muziek is gebaseerd op een systeem waarbij de laatste noot ook de eerste noot is. Met die muzikale structuur improviseert Hamasyan.



Het werk met deze zogeheten ‘fractals’ kan onvoorspelbaar zijn, omdat je nooit 100 procent zeker weet welke wiskundige formule ermee wordt gemaakt. Horsthuis legt uit dat het animeren daardoor een soort creatieve ontdekkingsreis is, maar dat het wel af te stemmen valt op de muziek van Hamaysan. “Wat ik zo heerlijk vind aan de 3D-fractals is dat er een delicaat spel ontstaat tussen toeval en design.”

Het album van Tigran Hamasyan komt 31 maart uit en kun je hier vast bestellen. Voor meer van hun werk kun je terecht op de website van Ruben van Leer of Julius Horsthuis.