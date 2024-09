Deze Vlaamse rap-oma is woke af en maakt korte metten met intolerantie

101Barz heeft sinds begin dit jaar een Vlaams equivalent: Niveau 4. Het concept van deze studiosessies is vrijwel exact hetzelfde als dat wat Rotjoch doet, maar helaas wil het qua bezoekersaantallen nog niet helemaal van de grond komen. Tot nu, want er staat een nieuw potentieel kijkcijferkanon op het youtubekanaal.

Het gaat hier om de video van MC-Lily, oftewel Lily van de Block. Wat is er bijzonder aan deze rapper? Ten eerste: ze is behoorlijk op leeftijd. We hebben het hier niet over Skate the Great-oud, maar eerder over Remco Campert-oud. Ten tweede: ze is woke af.

Als je mijn oma een microfoon geeft, begint ze over het lekkere zomerbriesje in Warffum of over de eerste woordjes van mijn babyneefjes. Lily houdt zich niet bezig met zulke alledaagsheid. Nee, zij heeft het in haar bloemetjesjurk over diversiteit, solidariteit en verdraagzaamheid. Ze is een rapper die ons leert om onszelf te accepteren zoals we zijn en datzelfde ook bij een ander te doen.

Omdat zij waarschijnlijk al door de wol geverfd was toen DJ Kool Herc nog in zijn pampers scheet, weet ze precies wat échte hiphop is en daarom rapt ze niet op iets moderns als een elektronische beat. Voor deze gelegenheid brengt ze Romi Beats mee om haar te begeleiden met een gebeatboxte beat. Het samenspel tussen de twee is wat ongemakkelijk, maar dat is niet zo gek: Romi is de ‘enige’ vrouwelijke beatboxer van België en Lily zelf is de oudste mc van het land. Zulke grootheden worden zelden samen gespot, dus ze staan er waarschijnlijk zelf ook van te kijken.

Voor alle mensen in Queens, New York en andere hiphopbakermatten op de wereld is de video zelfs ondertiteld. Bekijk het hier beneden.