Deze Vlaamse rap-oma is woke af en maakt korte metten met intolerantie

101Barz heeft sinds begin dit jaar een Vlaams equivalent: Niveau 4. Het concept van deze studiosessies is vrijwel exact hetzelfde als dat wat Rotjoch doet, maar helaas wil het qua bezoekersaantallen nog niet helemaal van de grond komen. Tot nu, want er staat een nieuw potentieel kijkcijferkanon op het youtubekanaal.

Het gaat hier om de video van MC-Lily, oftewel Lily van de Block. Wat is er bijzonder aan deze rapper? Ten eerste: ze is behoorlijk op leeftijd. We hebben het hier niet over Skate the Great-oud, maar eerder over Remco Campert-oud. Ten tweede: ze is woke af.

