Deze vleesetende punkchef maakt een geweldige vette veganistische hap

De gefrituurde kip bij Doomie’s Home Cookin’ is volledig zonder opsmuk. Doomie schaamt zich er niet voor dat het eigenlijk geen kip is, maar een vleesvervanger in de vorm van een drumstick of kippendij.

Chef Doomie spiest het op een houten stokje, smeert er veganistische reuzel op die hij zelf maakt, wikkelt het in tofu, doopt het in beslag en haalt ze dan door een gekruide bloem. Hij gooit twee stukken in de frituur en het vel bolt zachtjes op terwijl het goudbruin kleurt.

Videos by VICE

“Gefrituurde kip is zo lekker omdat er vel en vet aan zit, dus als je een veganistische variant maakt, gaat het minder om de kruiden en meer om hoe je die lagen namaakt,” vertelt Doomie.

Chef Doomie

“Ik wil geen veganistische burrito in een volkorentortilla met bruine rijst. Ik wil ook geen vegaburger op een speltbroodje. Ik wil dat mijn veganistische burrito net zo goed smaakt als bij het Mexicaanse eettentje om de hoek en mijn burger net zo goed als die van een fastfoodketen.”

Veganistische gefrituurde kip

Doomie’s Home Cookin’ is al bijna negen jaar open. Het is misschien wel een van de meest ondergewaardeerde veganistische restaurants in Los Angeles. Dit komt waarschijnlijk omdat Doomie het tegenovergestelde van een doorsnee veganistische kok is. Om te beginnen maakt hij er geen geheim van dat zijn persoonlijke dieet verre van plantaardig is. Hij heeft ook geen behoefte om veganist of vegetariër te worden. Er zijn geen seizoensgroente te bekennen in zijn restaurant, tenzij je de augurken en uien meetelt. De enige reden dat hij een veganistisch restaurant opende, was omdat hij het beu was om smerig veganistisch voedsel te eten als hij met zijn veganistische vrouw, vrienden en collega’s op pad was.

Pindakaas-baconcheeseburger

“Als je opgroeit in de gothic- en punkscene, heb je dates met een hoop veganisten en vegetariërs, en is het soms lastig om een plek te vinden waar je uit eten kan gaan. Daarom ben ik een veganistisch restaurant begonnen waar het voedsel ook geschikt is voor vleeseters.”

Doomie’s veganistische kip

Het menu bestaat uit friet met vleesreepjes, jalapeñopoppers, macaroni en kaas, een sandwich met pulled pork en een vegan Big Mac die niet op het menu staat. Misschien niet erg hoogstaand, maar zijn oog voor detail om veganistisch eten rijk, hartig en vullend te maken, maakt een hoop goed. De complexe technieken zorgen ervoor dat zijn hapjes zo goed smaken.

Carne asada-friet

Af en toe krijgt hij boze reacties omdat hij geen veganist is, of hij wordt ervan beschuldigd dat hij profiteert van veganistisch eten. Maar veel veganistische beroemdheden en organisaties die hem inhuren als cateraar voor veganistische feestjes zien hem als een vriend. Waka Flocka Flame is bijvoorbeeld een vaste klant. Hij schat dat hij meer omnivoren dan veganisten te gast krijgt. Op een donderdagavond zit zijn restaurant vol met dunne, bleke, jonge stelletjes met bandshirts die zich tegoed doen aan friet en burgers.

Met een restaurant in Hollywood en een tweede vestiging in Toronto is Doomie klaar voor de volgende stap in zijn kookcarrière: culinair eten. “Plantaardig eten is populair,” zegt hij. “Veganistisch eten is flink veranderd in de laatste jaren, nu kan je net zo makkelijk veganistische kaas halen als normale kaas, dus ik moet in beweging blijven, nieuwe dingen doen, om scherp te blijven in deze industrie.”

Doomie heeft net het pand naast zijn restaurant gekocht. Hij wil er een nieuw concept beginnen, waar hij samenwerkt met andere chefs om een culinaire twist te geven aan plantaardig eten: pasta, kleine hapjes en groentegerechten. Wat wel ongetwijfeld hetzelfde zal blijven, is dat er goede muziek uit de speakers zal klinken.