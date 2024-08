Deze voedselkunstenaar bouwt een grensmuur van bedorven Mexicaanse kaas

Kunstenaar Cosimo Cavallaro is niet onbekend met op kaas gebaseerde stunts: zo goot hij in 1999 zo’n 450 kilo aan gesmolten Gruyère en Zwitserse kaas in een hotelkamer; twee jaar later bedekte hij een heel huis, inclusief meubels, met Pepper Jack, en kleedde hij ooit het iconische jaren ’60 -model Twiggy in Amerikaanse kaas uit een spuitfles. Tussen die projecten door heeft hij een bed gemaakt van ham, een snoepstoel en zelfs een Christusbeeld dat “een van de ergste aanvallen op Christelijke waarden ooit” werd genoemd.

Deze week is Cavallaro weer met kaas bezig. Hij begon afgelopen maandag met de bouw van The Cheese Wall in Tecate, Californië. Het project is precies wat het klinkt: een muur gemaakt van blokken Cotija – een feta-achtige kaas uit Mexico – die hij blok voor blok langs de grens tussen de VS en Mexico opstapelt. Cavallaro, die de start van de bouw live op Facebook uitzond, begon met de bouw van 200 blokken van bedorven Cotija – goed voor een muur van 25 meter lang.

https://www.youtube.com/watch?v=3XCvXzahgl4

Cavallaro doet de fysieke arbeid van het project, dus Sarah Cavallaro, producent en vrouw van de kunstenaar, vertelde Munchies in een e-mail: “Cosimo Cavallaro, die al 30 jaar met kaas als medium werkt, heeft ook altijd een talent gehad voor muren. Hij houdt van kaas, omdat hij gelooft dat zuivel en melk symbool staan voor het leven, en dat muren angst en grenzen symboliseren.”

Het punt van de muur is om een discussie op gang te brengen, niet om een functioneel doel te dienen. “Deze muur is een documentatie van onze tijd, een tijd waarin we het hebben over problemen, over muren,” zegt Cavallaro in een video op de website van het project. “Als het kind van immigranten werden we altijd als buitenstaanders beschouwd. […] Wij waren altijd het probleem,” zegt hij in een andere video. De muur staat ook voor verspilling: aangezien alle kaas over datum is, laat de muur zien hoeveel voedsel wordt verspild als gevolg van voedselvoorschriften.

Cavallaro loopt al tientallen jaren rond met het idee om een kaasmuur te bouwen, maar President Trump’s oproep tot het bouwen van een grensmuur gaf hem het laatste zetje. “De vraag van Trump gaf me hier een context voor, de emotionele impact,” vertelde Cavallaro aan HuffPo. President Trump heeft zijn politieke carrière uiteraard gebaseerd op anti-immigrantensentiment: zijn pleidooien voor een grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico zijn een strijdkreet geworden voor zijn supporters en hebben ertoe geleid dat de overheid wekenlang gesloten werd – en hebben een politieke omgeving gecreëerd die veel leden van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap ongerust maakt.

De lengte van de muur hangt af van hoeveel mensen Cavallaro willen supporten; hij is afhankelijk van donaties via zijn GoFundMe-pagina. Ten tijde van schrijven heeft hij nog maar een fractie van het doel van 300.000 dollar (267.000 euro) ontvangen, maar met dat volledige bedrag zou de muur meer dan 300 meter lang kunnen worden.

