Deze vrouw beschermt de wijngaarden van Californië met valken

Rebecca Rosen loopt door een wijngaard in Californië met een indrukwekkende valk op haar schouder. Het is de vierde wijngaard die ze vandaag bezoekt, en er volgen er nog twee. In het oogstseizoen is haar aanwezigheid als valkenier hard nodig, om vogels weg te jagen die anders de druiven op zouden eten. Ziggy, de valk van Rosen, is een afschrikmiddel: hij doet de vogels niks aan, maar houdt ze alleen op afstand met zijn aanwezigheid.

Rebecca Rosen (Alle foto’s via Jon McPherson voor Napa Valley Vintners)

“Ziggy wilde nooit jagen,” legt Rosen uit. “De meeste van onze valken willen niet jagen, ze zijn getraind om op aas af te komen.” Ziggy, een van de negen valken waar Rosen mee werkt, is geboren bij een fokker en zijn unieke eigenschappen maken hem ideaal om mee te werken.

Rosen startte haar bedrijf Authentic Abatement in 2011, nadat ze geleerd had om valkenier te worden. Naast wijngaarden zet Rosen haar valken ook in bij zuivelboeren, luchtmachtbases, kerncentrales en industriële zuiveringsinstallaties. “Het is een soort ambacht en kunst, iedereen doet het op een andere manier,” zegt Rosen. “Om een vogel te trainen, moet-ie tot rust komen en jou gaan associëren met eten. Dat kan maanden duren, maar soms ook binnen vier weken.”

Pas in de jaren zeventig groeide Californië uit tot een bloeiende wijnregio, nadat wijn uit Napa Valley een beroemde blinde wijntest in Parijs won. Maar ongeveer negen procent van het land in Californië mag gebruikt worden voor wijngaarden, door regelgeving om de natuur van het gebied te beschermen. Dat is nog steeds goed voor meer dan 18.000 hectare grond, en dat heeft invloed op de natuur. “Door de monocultuur hier, zijn er ook monosoorten. Een aantal vogels die zich goed hebben aangepast op de wijngaarden,” zegt Rosen. “Die populaties zijn enorm gegroeid,” en verdringen nu andere vogels zoals kwartels en zwaluwen, die de voorkeur geven aan insecten en zaden in plaats van druiven. Rosen is er trots op dat ze de ongewenste soorten op afstand kan houden met haar valk.

“Vogels blijven bij elkaar in grote groepen om zich veilig te voelen,” vertelt Rosen. “De valk breekt de groepen op en verdrijft ze in kleinere groepen, die dan ook weer opbreken. Maar je wilt ook geen wijngaard hebben zonder vogels.” Integendeel, de lokale vogels richten weinig schade aan en “helpen juist met het verspreiden van zaden en eten de insecten op.”

Naast dat de wijnboeren valkeniers inhuren om hun velden te beschermen, zetten ze ook houten vogelhuisjes neer tussen de planten om roofvogels aan te trekken, zoals uilen. Kleine vogels zijn niet het enige gevaar voor de wijnboeren: wilde kalkoenen staan erom bekend dat ze het laaghangende fruit naar binnen schrokken, vooral de zoetere soorten. Maar kalkoenen kun je niet echt verdrijven met valken, zegt Rosen. Daarom is valkerij niet de oplossing voor alle uitdagingen. Er zijn ook wat nadelen: soms komen de vogels gewoon terug na een paar uur, en moet ze het hele ritueel nog een keer doen voor het gewenste effect, maar valkerij is absoluut een van de oplossingen voor de problemen die komen kijken bij de wijnbouw. Valkeniers zoals Rosen doen een hoop om de wijnindustrie en het ecosysteem te behouden.

de auteur met een gehuifte valk

Om valkenier te worden, begon Rosen als sportvalkenier, en trainde ze met het afschrikken van vogels. Daarna moest ze een certificaat halen om het werk professioneel uit te voeren. Het harde werk loont: Rosen werkt zich suf in de oogstperiode, en ze bezoekt meer dan tien wijngaarden per dag. Als het voorbij is, kan ze een paar maanden vrij nemen.

Het is een perfecte baan voor dierenliefhebbers: “De relatie met de vogels is geweldig. Ik vergelijk het met mensen die paardrijden,” zegt Rosen.

Nog een voordeel is dat ze toegang heeft tot heerlijke wijn, maar ironisch genoeg komt haar favoriete wijn uit haar thuisstaat Arizona. De flessen die ze van haar klanten krijgt, bewaart ze voor speciale gelegenheden.

.