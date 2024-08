Deze vrouw deed glas in haar eten zodat ze niet hoefde te betalen

Kaitlyn Murphy uit Florida wordt aangeklaagd omdat ze glasscherven in haar eten zou hebben gedaan om gratis maaltijden te scoren. In september bezocht Murphy twee weken lang minstens tien verschillende restaurants. Bij elk restaurant klaagde ze dat er glas in haar voorgerecht zat, waardoor ze niet hoefde niet hoefde te betalen en sommige restaurantmanagers haar zelfs extra waardebonnen gaven om het goed te maken.

Haar truc veroorzaakte nogal wat paniek in de restaurants. Bij een pizzeria was het personeel flink in de war omdat zij geen glas in de keuken gebruikten en de glazen kaasstrooier op tafel ook niet kapot was. Een bbq-tent gooide zelfs voor 100 dollar aan kippenvleugels weg uit angst dat daar nog meer glas in zat.



Murphy werd uiteindelijk gepakt toen Carra Crehan, de manager van een pizzeria, over het incident schreef op Facebook. Murphy zou tegen het personeel hebben gezegd dat ze haar mond had opengehaald toen ze haar kip at. “Ik dacht, ik zet het op Facebook om mensen te waarschuwen en dat ze zelf niet in zo’n bizarre situatie terecht komen,” zegt Crehan tegen NBC26.



En ze had gelijk. Bij een ander restaurant was iets soortgelijks gebeurd met een vrouw die wel heel veel op Murphy leek. De politie deelde een foto van de beveiligingscamera’s op Facebook en ze werd herkend door een werknemer van een organisatie voor ex-verslaafden.



Murphy werd gearresteerd en heeft aan de politie bekend dat ze altijd glasscherven in haar tas had. Ze zegt op het idee te zijn gekomen door een vriend die ze tijdens het afkicken had ontmoet. Wat haar reden ook was, veel managers geven aan dat ze gewoon gratis eten had gekregen als ze daarom had gevraagd.



“We hadden haar meteen een gratis stuk pizza gegeven,” zegt Crehan. Dan waren al die kippenvleugels ook niet voor niks in de prullenbak beland.