Deze vrouw lapt tegen betaling de tinderprofielen van mannen op

Dacht je dat Nederlandse mannen op Tinder erg waren, met hun shirtloze selfies en trotse poses met glanzende, versgevangen karpers?

In Nieuw-Zeeland zijn de geschikte Tindermannen zijn al helemaal dun gezaaid. Tenzij je op zoek bent naar een soort Steve Irwin-ripoff in een zandkleurig overhemd, die graag dieren dood maakt en in een Subaru rijdt. Of naar een arrogante, Axe-dragende ‘entrepreneur’ die na tien minuten op de eerste date al een seksuele toespeling maakt.

Videos by VICE

Toch is er hoop voor de Nieuw-Zeelandse mannen op Tinder, zegt zelfbenoemd dating-goeroe Emily McLean. Ze hebben gewoon een beetje hulp nodig.

Emily kan het weten, want ze verdient geld met het ‘cureren’ van mannelijke Tinderprofielen. Haar bedrijfje Matchstick Dating vloeide voort uit haar persoonlijke frustraties op Tinder. Daar kwam ze hordes mannen tegen die het “gewoon niet helemaal begrepen”. Voor haar klanten herschrijft Emily bio’s, regelt ze fotoshoots en adviseert ze hen over hoe ze matches kunnen aanspreken. Het hele pakket kost 300 Nieuw-Zeelandse dollar, oftewel 190 euro. Don Juans-in spe met een klein budget kunnen voor 30 dollar alleen hun bio laten herschrijven.

Op Reddit proberen mannen elkaar met hun Tinderprofielen te helpen door bio’s en foto’s te vergelijken

Veel mannen doen waarschijnlijk alsof het ze niet boeit hoe ze op dating-apps overkomen. Maar intussen staat het internet vol met lijstjes à la De 15 fouten die mannen maken op Tinder. En zijn op Reddit hele threads te vinden waarin mannen elkaar proberen te helpen door elkaars bio’s en foto’s te vergelijken. “Ik krijg nauwelijks matches, help mij alsjeblieft!”, schrijft gebruiker werrt1234. “Ik heb nul matches en begrijp niet waarom. Ik ben wat kieskeurig, maar ik swipe vaak genoeg naar rechts”, schrijft tinderthrowaway.

Hoewel het fenomeen dating-apps misschien een beetje passé lijkt, gaan de zaken top voor Emily. In het jaar dat haar bedrijf bestaat heeft ze al meer dan vijftig klanten gehad. Elke week krijgt ze nieuwe klanten (tot nu toe alleen hetero’s, al verwelkomt ze alle seksuele voorkeuren).

Welke fouten maken haar klanten het meest? Om te beginnen bij de profielfoto’s: daar besteden mannen niet genoeg aandacht aan. Ze kiezen vaak voor gedateerde of korrelige foto’s waarop ze slecht zichtbaar zijn of – en dit maakt de Tindergoden pas echt woedend – groepsfoto’s.

“Op Tinder nemen mensen maar een paar seconden de tijd voor de beslissing hoe ze gaan swipen. Als je een serie groepsfoto’s krijgt voorgeschoteld en je hebt geen idee om wie het gaat, ga je natuurlijk niet naar rechts swipen.”

Partyfoto’s zijn volgens Emily eveneens een slecht idee. “Mannen willen graag overkomen als spontaan en gezellig, maar dat kan ook zonder dat je op elke foto bezopen met een biertje in je hand in een foute kroeg staat.”

Verder zijn hobby’s te prominent aanwezig in mannelijke profielen, zegt Emily. “Dan hebben ze bijvoorbeeld drie foto’s van met hun auto of motor. Vrouwen kunnen daar niks mee: óf ze hebben niks met deze zaken, óf ze vrezen dat de man in kwestie meer tijd aan zijn hobby’s zal besteden dan aan een vrouw.”

Andere no-go’s op fotogebied: poses met andere vrouwen – dat kan potentiële matches een onzeker of bedreigd gevoel geven – en de beruchte topless selfie voor een smoezelige badkamerspiegel.

Stereotypen

Als deskundige op dit gebied – of in elk geval: iemand die een enorme lading Tinderprofielen heeft gezien – concludeert Emily dat het Tindergedrag van Nieuw-Zeelandse mannen te maken heeft met diepgewortelde genderstereotypen.

Ik praat hierover verder met psychotherapeut Emma Green, gespecialiseerd in de dynamiek in relaties. Green vermoedt dat veel mannen worstelen met het verenigen van de druk om ‘macho’ te zijn enerzijds, en de verwachting van vrouwen dat ze zich kwetsbaar opstellen anderzijds.

“Veel vrouwen willen dat mannen masculien zijn én dat ze over hun gevoelens kunnen praten. Maar veel mannen zeggen dat vrouwen afknappen zodra ze kwetsbaarheid tonen, dus daar zit iets ingewikkelds. Willen we als vrouwen nou dat mannen kwetsbaar zijn, of onverzettelijk?”

“Toen mannen jagers en verzamelaars waren, was het waarschijnlijk niet erg nodig om over je gevoelens te praten. Nu moeten ze zich aanpassen aan de 21ste eeuw, waarin het wél belangrijk is hier bewust van te zijn. Het probleem is dat dit niet de manier is waarop we mannen nu socialiseren.”

“Het is vaak net alsof mannen op zoek zijn naar vrienden, niet naar een vrouw”

De Tinderfoto’s waarop mannen aan het jagen zijn, of een glanzende snoekbaars voor hun buik houden, spreken volgens Emily vooral andere mannen aan – niet vrouwen. “Het is vaak net alsof ze op zoek zijn naar vrienden, niet naar een vrouw. Het is een masculiniteitsding: kijk mij, ik heb stoere hobby’s. Het is prima om één zo’n foto toe te voegen, maar we zijn de fase van de man als stoere voorziener van de vrouw nu wel een beetje voorbij.”

Het probleem is dat de maatschappij mannen precies die rol nog steeds leert, zegt Green. Dit kan – hoewel generaliserend – een verklaring zijn voor het feit dat veel mannen worstelen met Tinder. “Ik bedoel niet dat vrouwen hier geen last van hebben: zij hebben vanzelfsprekend veel meer last van stereotypering, maar bij mannen bestaat het ook, en daar wordt minder over gepraat.”

Emily is het daarmee eens. Haar klanten weten vaak niet goed wat vrouwen willen, waardoor ze terugvallen op aloude rollenpatronen. “In de praktijk bestaan die rollen steeds minder, zeker in de grote steden, maar de vastomlijnde ideeën over wat het betekent om een man of een vrouw te zijn blijven bestaan. Dat is treurig.”

Lege bio’s

Wat gaat er verder ‘mis’ bij mannen op Tinder? Wat betreft de bio: die staat vaak leeg. Hierbij lijkt het alsof ze geen interesse hebben in een eventuele ontmoeting. Aan de andere kant is een overenthousiaste of geforceerd joviale bio ook niet de bedoeling.

“Je moet de ander verleiden, dus zet niet alleen in je bio wat jou geweldig maakt, maar vooral ook wat je zoekt en wat je te bieden hebt. Maak duidelijk wat je intenties zijn: ben je op zoek naar een vaste relatie, vermeld dat dan, want dat schept direct vertrouwen.”

“Bij sommige mannen is het merkbaar dat ze veel slechte ervaringen hebben gehad, waardoor ze bitter zijn geworden. In hun profielen zie je dingen als ‘geen tijdverspilling, geen vrouwen met verkeerde intenties’ of: ‘als je niet van plan bent iets te zeggen, swipe dan niet naar rechts’. Zoiets wekt een agressieve indruk die niet aantrekkelijk is. Bewaar je issues voor je therapeut en laat op Tinder je beste kant zien.”

“Het gaat om authenticiteit”, zegt Green. “Toon je jezelf, of toon je een type dat vrouwen wellicht leuk vinden?”

“Uiteindelijk denk ik dat het eerste het beste is. Als jij een voetballende, bierdrinkende gast bent die van vissen en auto’s houdt, hoef je jezelf niet neer te zetten als een gevoelige metroman.”