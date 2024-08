Deze vrouw maakte haar eigen tepels nadat ze borstkanker kreeg

Als je haar vraagt wat haar bedrijf doet, antwoordt Michelle Kolath-Arbel: “Ik maak tepels.” Het in New Jersey gevestigde Pink Perfect maakt sinds 2011 tepelprotheses voor vrouwen die hetzelfde hebben doorgemaakt als Michelle. Borstkanker is niet alleen een enorme aanslag op het lichaam, zegt ze. De operaties en chemotherapie eisen ook hun tol op je zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Michelle Kolath-Arbel

Pink Perfect probeert mensen hiermee te helpen. Michelle en haar team maken realistische, op maat gemaakte tepels voor vrouwen die een mastectomie hebben gehad. En hoewel ’tepels maken’ misschien een onbeduidende stap lijkt in kankerresearch en –ontwikkeling, voelen de vrouwen die ze dragen zich vaak een stuk beter in hun eigen lijf.

Tonic: Veel mensen realiseren zich misschien niet dat een borst er ook na een reconstructie bijna nooit uitziet zoals daarvoor. Was dat deels de reden dat je Pink Perfect hebt opgericht?

Michelle Kolath-Arbel: Ja. Wanneer je onder behandeling bent, zit je in een oorlogszone. Je vecht, je hebt je soldaten aan je zijde – en dan eindigt de oorlog, maar ben jij wel gewond. Je voelt je niet jezelf. Opeens sta je even stil, en besef je wat je hebt doorgemaakt. Voor mij was dat de meest kwetsbare periode. Het voelde alsof mijn leven een sneeuwbol was die iemand had opgetild, flink door elkaar had geschud, en weer had teruggezet. Ik was obsessief bezig met weer de persoon worden die ik voor de kanker was.

Welke invloed heeft het verliezen van een borst, of een gedeeltelijke reconstructie, op je zelfbeeld?

De eerste keer dat ik mezelf zag na de operatie, zei mijn arts: “het is zo goed gelukt” en “het is er mooi geworden,” maar ik durfde niet eens te kijken. Nadat hij wegging keek ik naar beneden en zakte ik gewoon op de grond – ik viel flauw. Het was zo pijnlijk om mezelf gewond te zien dat mijn lichaam het niet eens aankon. Dus in het begin was het erg moeilijk.





Wanneer besloot je deze protheses te gaan maken?

Drie maanden na de operatie ging ik naar mijn plastisch chirurg en vroeg ik om een tepelreconstructie. Hij zei: “Het spijt me, maar je huid is te dun en te strak, ik kan niks voor je doen.” Dat was een zware dag. Ik rende naar de wc en barstte in huilen uit. Tot dat moment douchte ik altijd in het donker, want elke keer als ik naar mijn lichaam keek, begon ik te huilen.”

Toen kreeg ik het idee om naar een hobbywinkel te gaan, een mal te maken, een kopie van mijn tepel te maken, en die te schilderen. Ik wist totaal niet waar ik mee bezig was, maar het idee was er. Mijn echtgenoot besloot het te googelen, en toen kwamen we een tepelprothesebedrijf tegen. Ik bestelde er eentje, en toen die aankwam was-ie keihard en leek hij helemaal niet op mijn eigen tepel. Dat was het moment dat ik besloot dat zelfs als ik zelf mijn enige klant zou zijn, ik dit wel moest doen.

Wanneer begon je te geloven dat je een product had dat andere vrouwen ook wilden hebben?

Ik moest alles vanaf nul leren. Na de eerste paar maanden nam ik een setje mee naar een liefdadigheidsloop, en gaf het aan een van mijn vriendinnen die een dubbele mastectomie had gehad, en zij deed ze gelijk op. In het begin dacht ik dat het gewoon een hobby zou zijn, of voor mezelf. Ik dacht niet dat het zo groot zou worden, maar toen ik naar haar keek, en zij zich zo aantrekkelijk en zelfverzekerd voelde, vond ik dat ik ermee door moest gaan.





Hoe werken de protheses?

Ik heb twee soorten klanten: vrouwen die een eenzijdige mastectomie hebben gehad, en vrouwen met een dubbele mastectomie. Bij vrouwen met een eenzijdige mastectomie moet ik een mal hebben van hun andere tepel. We sturen dan een kit naar hun huis, waarin twee soorten siliconen zitten die ze door elkaar mixen en op de tepel smeren. Dat geeft me een heel accurate mal van hun tepel. Die sturen ze dan naar me terug met foto’s, maten, huidskleur, etc. Het kost een maand om ze te maken, en we sturen dan vier tot zes tepels met een lichte kleurvariatie op om er zeker van te zijn dat ze 100 procent matchen.

Ik maak ook custom tepels voor vrouwen die een dubbele mastectomie hebben gehad. Sommige vrouwen komen naar me toe voor hun operatie, en dan maak ik een set voor ze. Of vrouwen die al een dubbele mastectomie hebben gehad, kunnen gewoon uit de catalogus kiezen. We hebben acht verschillende kleuren en drie verschillende stijlen.





Waarom kiezen sommige vrouwen voor een tepelprothese in plaats van een tepelreconstructie?

Ik denk dat sommige vrouwen ze bestellen voor de operatie omdat ze bang zijn en iets willen hebben voor gelijk na de operatie. Sommigen gebruiken ze tot ze de reconstructie hebben gehad. En soms lukt de reconstructie niet goed. De meesten bestellen ze gelijk na de operatie, maar ik zie allerlei vrouwen voorbij komen, ook vrouwen die twintig jaar geen tepels hebben gehad en het dan opeens ontdekken dus…het verschilt.

Ik heb ook een klant gehad wier tepels niet uitstaken, dus plaatste ze mijn tepels bovenop haar eigen tepels. Ik heb ook klanten die een borstverkleining of –vergroting hebben gehad waarbij de tepels beschadigd zijn geraakt. En er komen ook weleens transgender mensen bij me die andere tepels willen.