Deze vrouw ontwierp een nieuwe strap-on voor millennials

Als Shawné Michaelain Holloway geen digitale kunst maakt of lesgeeft aan de School of Art Institute in Chicago, werkt ze bij Early to Bed, een van de meest vooraanstaande sekswinkels in de stad. Het verkopen van seksspeeltjes is niets nieuws voor de jonge creatieveling, die dit werk al sinds haar achttiende doet. Ze vindt het fijn dat ze mensen kan helpen om hun seksleven te verbeteren door de juiste producten voor ze te vinden – van dildo’s en vibrators tot buttplugs en handboeien.

Naast dit werk heeft Holloway de afgelopen jaren wekelijks lesgegeven op het gebied van seksuele voorlichting en kinks. Daardoor heeft ze de sociale dynamiek rondom seks, en vooral hoe die terug te zien is in de sekswinkel, goed in kaart kunnen brengen. Een van de dingen die haar is opgevallen is dat het hoekje in de winkel waar de strap-ons hangen altijd voor veel ongemak zorgt.

“Je ziet mensen die hoek altijd met zoveel schaamte betreden,” vertelt Holloway aan Broadly. “Zowel heteroseksuele koppels die bang zijn dat ze iets doen wat als gay wordt gezien, als masculiene vrouwen die zich schamen voor het feit dat ze überhaupt zo’n ding willen dragen. Maar ook mensen van kleur die zich niet gerepresenteerd voelen door de producten die we verkopen.”

Daarnaast viel Holloway nog iets anders op tijdens haar werk in sekswinkel: hoewel de seksspeeltjesindustrie de afgelopen jaren flink is gegroeid en ontwerpers steeds inventiever worden, is het harnas van de strap-on eigenlijk amper veranderd. Toen ze in augustus 2017 de kans kreeg om deel te nemen aan een zakelijk ontwikkelingsprogramma voor kunstenaars, besloot ze dus meteen dat het tijd was om de strap-on in een nieuw jasje te steken. Een jasje dat in de smaak zou vallen bij millennials.

Dit leidde tot de STRAPP, een gestroomlijnd harnas ontworpen voor een divers publiek. Holloway bedacht dit vernieuwde model door uitgebreide gesprekken te voeren met verschillende gebruikers, en ze te vragen hoe strap-ons volgens hen functioneler en prettiger in gebruik konden worden. Het ontwerp werd afgelopen najaar voor het eerst gepresenteerd als onderdeel van de tentoonstelling I Was Raised on the Internet in het Museum of Contemporary Art in Chicago. Maar als het aan Holloway ligt, is het nu tijd om het product van de expositieruimte naar de etalages van mainstream sekswinkels te brengen.

Holloway met de STRAPP, zoals te zien in het Museum of Contemporary Art in Chicago. Beeld eigendom van Holloway

Holloway studeerde rechten om uiteindelijk advocaat te worden, maar deed daarnaast aan bdsm en sekswerk. “Ik had eigenlijk helemaal niet genoeg tijd om mijn kinky zelf te kunnen zijn, sekswerk te doen en ook nog eens te studeren,” vertelt ze over die periode in haar leven. “Uiteindelijk probeerde ik dus een manier te zoeken om het allemaal te kunnen combineren.”



Dat lukte haar door als kunstenaar te gaan werken. Inmiddels staat ze bekend om haar digitale en performancekunst, waarmee ze – vaak vanuit een seksueel perspectief – onder meer de machtsverhoudingen onderzoekt die bij digitaal contact komen kijken. “Vaak gebruik ik mijn eigen kinks om grotere machtsverhoudingen te bespreken. In veel gevallen vraag ik me bijvoorbeeld letterlijk af wat de dominante kracht is, en welke kracht daarentegen juist onderdanig is. Je kunt zulke seksuele termen gebruiken om over allerlei zaken te praten – zelfs heel alledaagse dingen, zoals dataverwerking,” legt Holloway uit. “Dankzij dat trucje kan ik nu dus de hele tijd over seks praten.”

Hoewel haar achtergrond als kunstenares haar ontwerp zonder twijfel heeft beïnvloed, is STRAPP meer dan een conceptueel kunstwerk. Voor Holloway is deze strap-on namelijk een serieuze onderneming.

Het project begon toen Holloway deelnam aan Lean Artist, een ontwikkelingsprogramma dat werd opgezet door de digitale kunstenaar Jeremy Bailey, met de vraag of een onderneming tegelijkertijd ook een readymade kunstobject kan zijn. De volgende stap voor Holloway was om marktonderzoek te doen. Ze zette een focusgroep op met de meest uiteenlopende strap-on-gebruikers (onder anderen trans-masculiene, heteroseksuele en lesbische gebruikers met verschillende lichaamsvormen) en voerde gesprekken met nog ongeveer 50 anderen om erachter te komen wat er nog ontbrak op het gebied van strap-ons.

Shawné Michaelain Holloway met de STRAPP. Foto door Chelsea Ross, eigendom van STRAPP

Er waren een aantal dingen die Holloway keer op keer hoorde: de meeste strap-ons zijn veel te lastig om om te doen, waardoor je je onhandig en verre van sexy voelt. Als je ze eenmaal om hebt zijn ze bovendien vaak niet comfortabel, met name door de vele gespjes die eraan zitten. Iemand vertelde Holloway zelfs dat het ontwerp van de meeste strap-ons zo verschrikkelijk is, dat ze altijd een onderbroek over hun strap-on heen draagt. Mensen met een vollere lichaamsbouw vertelden daarnaast vaak dat – als ze er eenmaal een hebben gevonden die -past – de strap-on niet goed werkt en de dildo bijvoorbeeld naar beneden hangt.



Met al deze verbeterpunten in haar achterhoofd begon Holloway aan het ontwerpproces. Ze werkte samen met een ontwerpconsulent en een groot deel van de prototypen zette ze met de hand in elkaar. Maar haar aanpak verschilde op nog een ander vlak van hoe de meeste seksspeeltjesontwerpers te werk gaan. Holloway ziet het product namelijk als een soort sportuitrusting. Het gaat haar er niet om of het er sexy uitziet, juist de functionaliteit staat voorop. Zo hoopt ze het harnas te normaliseren. “Ik wil dat ze uiteindelijk gewoon bij grote winkelketens verkocht worden,” vertelt ze.

Wat de STRAPP onderscheidt van de meeste andere ontwerpen, is de hoge V-vormige taille. Holloway koos hier niet alleen voor omdat een hoge taille in de mode is, maar ook omdat dit model de natuurlijke vorm van het lichaam volgt en zo een stevige pasvorm voor allerlei lichaamstypes biedt. Daarnaast hangen er geen losse bandjes aan de gespen, zodat er niks in het rond vliegt en de huid niet beschadigd raakt door bandjes die in het harnas zijn weggestopt. Tot slot is er gebruikgemaakt van drukknopen, waardoor het gemakkelijk is om de strap-on aan te trekken, en kan de STRAPP dankzij een voering van gaas en stof gewoon in de wasmachine.

Foto door Chelsea Ross, eigendom van STRAPP

Nadat Holloway afgelopen november een Kickstarter-campagne opzette die helaas niet het gewenste bedrag binnenhaalde, probeert ze nu haar partnerschappen uit te breiden en nieuwe investeerders te zoeken om de eerste STRAPP-producten te kunnen produceren. De geschatte verkoopprijs van de STRAPP – die Holloway in alle maten van XXS tot XXXL hoopt te gaan verkopen – is momenteel 270 dollar [ongeveer 238 euro]. Haar uiteindelijke doel is echter om ook een model op de markt te brengen dat slechts 60 dollar [ongeveer 53 euro] kost, gemaakt van minder dure materialen en met eenvoudigere details. De prijs hiervan zou bovendien kunnen worden gecompenseerd door de inkomsten van het duurdere model.



“Het lijkt verbazingwekkend veel op mijn werk als kunstenaar,” vertelt Holloway over het schrijven van financieringsaanvragen en verzoeken om deel te nemen aan incubatorprogramma’s voor ondernemers. “Het enige verschil is dat artistiek werk vaak nauw verbonden is met het hebben van een oplichterssyndroom,” gaat ze verder. “Gelukkig zorgt deze onderneming ervoor dat ik daar minder last van heb.”

“In mijn familie hebben bijna alle generaties voor mij hun eigen bedrijf opgericht. Dankzij STRAPP kan ik nu voor het eerst deelnemen aan hun gesprekken hierover. Dat voelt fantastisch. Maar als lesbische vrouw van kleur ben ik bovenal blij dat ik nu iets terug kan doen voor de gemeenschap die me sinds mijn achttiende geholpen heeft om mezelf te kunnen zijn. Hopelijk kunnen anderen dat dankzij mijn werk straks ook.”

