Deze vrouw organiseerde één massale tinderdate met tientallen onwetende mannen

Naast het feit dat Tinder een nogal verdrietige en gewetenloze hel kan zijn, wordt de app ook nog eens gebruikt door een groot aantal leugenaars en bedriegers; van rijke mannen die andere mensen betalen om voor hen te flirten, tot de beruchte man die jou met de rekening laat zitten nadat hij zijn buik heeft volgegeten. Tinder is een gekke cocktail van relatieve anonimiteit, hoop en wanhoop, die voor veel mensen in een enorme deceptie resulteert; iets waar een jonge vrouw uit New York afgelopen weekend volop gebruik van maakte, toen ze de grootste grap uithaalde in de geschiedenis van online dating.

Volgens New York Magazine begon Natasha Aponte maanden geleden al met de voorbereidingen van haar plan, toen ze met een hele hoop mannen op Tinder matchte en hen allemaal hetzelfde verhaal voorhield. Een van de mannen die beweert slachtoffer te zijn geworden, vertelde op Twitter wat er ongeveer in dat initiële berichtje van Aponte stond:

Videos by VICE

Ik appte haar en we spraken een beetje over werk, en toen zei ze: “Ik heb trouwens een heel grote presentatie waarmee ik bezig ben voor werk, is het oké als ik je over ongeveer twee weken iets laat horen, als ik wat meer tijd heb? Je bent leuk en ik wil je graag zien, maar ik heb het nu heel druk.”

Daarna was er een paar weken radiostilte, tot ze alle mannen met wie ze gematcht en gechat had een bericht stuurde of ze met haar af wilden spreken op Union Square in New York. Daar zouden ze dan samen naar een dj-set kijken en wat drinken. Vanzelfsprekend gingen haar matches ervan uit dat ze met Aponte alleen hadden afgesproken, maar toen de mannen die zondag rond een uur of zes op Union Square stonden te wachten, bleek zich daar een hele horde mannen te bevinden die allemaal met Aponte hadden gematcht op Tinder. Alleen wisten ze dat zelf nog niet.

Ik ga naar Union Square, eet een hotdog en zie bij 17th Avenue een grote open plek, een podium, een dj, zo’n honderd mensen en camera’s. Ik denk bij mezelf: typisch iets dat je alleen in Manhattan tegenkomt.

In beelden die afgelopen zondag gemaakt werden, is te zien hoe tientallen mannen ongemakkelijk naar de dj op het podium staan te kijken. Na ongeveer een half uur komt Aponte het podium op en legt ze aan haar ‘dates’ uit wat er nou eigenlijk aan de hand is:

Uiteindelijk zie ik een meisje richting het podium lopen met twee enorme bodyguards met zonnebrillen op en ik realiseer me dat zij het is, en ik denk alleen maar: WHAT THINE FUCKETH GEBEURT HIER?

Dan zegt ze: “Ik heb jullie hier allemaal uitgenodigd voor een kans op een date met mij,” en vervolgens begint ze een soort ‘Hunger Games’-speech te geven over wat we allemaal moeten doen om op date met haar te kunnen.



AL DIE KERELS DIE DAAR STONDEN TE KIJKEN HAD ZE VIA TINDER GEVONDEN EN ZE HAD HEN ALLEMAAL HETZELFDE VERHAAL VERTELD.

“Zijn jullie er klaar voor om tegen elkaar te strijden? De winnaar wint een date met mij!” riep Aponte naar de menigte mannen, waarna er een paar gepikeerde kerels dingen als “Bullshit!” en “Houd toch je bek!” riepen. De meeste mannen besloten toch te blijven, maar hoorden vervolgens een waslijst van ‘competenties’ aan, waardoor veel van hen automatisch afvielen. Terwijl twee ‘scheidsrechters’ zich een weg door de menigte heen baanden, kondige Aponte aan dat ze niemand wilde daten die “hier op vakantie is of niet in dit land woont,” niemand “die Jimmy heet,” niemand “die alleen maar op seks uit is,” of “korter is dan 1,78m.” O, en dan had ze nog wat wensen: “Geen bierbuiken, geen lange baarden, geen kale gasten, geen kakikleurige broeken en geen mannen die Toms-espadrilles dragen.”

Toen ze het aantal kandidaten eenmaal flink teruggedrongen had door verschillende ‘eliminatierondes’, liet ze de mannen die overgebleven waren sprintjes trekken en push-ups doen. Daarna zette ze de overblijvers op een rij en ‘swipete’ ze hen live één voor één naar links of naar rechts, zo vertelde een ander slachtoffer van Aponte aan New York Magazine. En wij allemaal maar denken dat romantiek dood is!

Het is onduidelijk of er afgelopen zondag een winnaar uit de strijd is gekomen, en of Aponte daadwerkelijk op date met de beste kerel zal gaan. Volgens New York Magazine was de hele situatie nogal schimmig: Aponte heeft haar instagramaccount sinds afgelopen weekend op privé gezet, ze heeft niets meer van zich laten horen op social media, en toen het tijdschrift contact met haar opnam om haar te interviewen over de hele stunt, verwees ze hen naar Rob Bliss Creative, een agentschap voor video’s die viral gaan.



Natuurlijk is het goed mogelijk dat dit allemaal een vooropgezet plan was om viral te gaan, maar hoe dan ook, een goeie stunt was het wel. Al was het maar om die collectieve blik van verbazing en onbegrip te zien op de gezichten van al die onwetende mannen, die volgens eerdergenoemde twitteraar maar één ding uitstraalde, namelijk: WHAT IN THE NAME OF SCOOBY DOO IS THIS SHIT?!