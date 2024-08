Deze vrouw werd gestalkt door haar bezorger, maar liet het er niet bij zitten

Mannen. Ook al loop je als vrouw in je sportoutfit, bezweet en zonder make-up door de supermarkt op zoek naar een blik kikkererwten; er zal altijd een kerel zijn die achter je komt staan, doet alsof hij interesse heeft in de borlottibonen en om te peilen of je zin hebt in een potje seks.

In de serie ‘Mannen blijven griezelig‘: een bezorger van Just Eat is aan de digitale schandpaal genageld, omdat hij berichten stuurde naar een vrouw bij wie hij een maaltijd heeft bezorgd. Het verhaal kreeg online veel aandacht, nadat Michelle Midwinter op Twitter klaagde over de manier waarop het bedrijf omging met het incident.

Videos by VICE

De bezorger, die het nummer van Midwinter gebruikte waarmee ze haar bestelling had geplaatst, stuurde haar een bericht met zijn privénummer, kort na het afleveren van haar maaltijd. Toen Midwinter vroeg van wie het bericht afkomstig was, maakte hij zichzelf bekend als “een fan” en “de man die haar maaltijd bezorgde,” waarop ze antwoordde: “Ehmmmmmm, oké.” De bezorger stuurde toen een bericht waarin stond “als je een vriend hebt, zeg hem dan dat ik geen problemen wil veroorzaken.” Het bericht eindigde met de beangstigende afsluiter: “Slaap lekker baby, ik zie je de volgende keer als ik je maaltijd weer krijg,” samen met een kussende emoji.

Midwinter klaagde meteen over de bezorger bij Just Eat met behulp van de chatfunctie op de website. Een medewerker van de klantenservice gaf het advies om een klacht in te dienen bij het restaurant en te proberen “constructief te zijn.” Ze boden haar een tegoedbon van 6 euro voor het ongemak en gaven toe “in alle eerlijkheid geen klachtenafdeling te hebben.” In het gesprek dat Midwinter op Twitter deelde, is te lezen dat ze tegen de Just Eat-medewerker zegt dat het geen ongemak is, maar “schandalig en walgelijk gedrag.” Waarop ze haar een tegoedbon van 12 euro aanbiedt.

Just a snippet of Just Eat’s response to my receiving unsolicited messages from the guy who had just delivered my food. Nice one Just Eat! Apart from him using my number in this way surely being in breach of privacy laws etc, they don’t really seem to take it seriously do they?? pic.twitter.com/OVZkl0IW5f — Michelle Midwinter (@ShelbyTree) January 15, 2018

“Ik vond de eerste reactie van Just Eat echt lachwekkend, daarom plaatste ik het op Twitter,” vertelt Midwinter aan MUNCHIES. “Het had het gewenste effect en Just Eat neemt het nu serieus, omdat zoveel andere mensen hetzelfde hebben gehad en vaak veel erger dan ik.”

Ze gaat verder: “Mijn ervaring was niets in vergelijking met wat veel andere vrouwen hebben meegemaakt.”

Inderdaad, veel vrouwen reageerden op Midwinter haar tweet om vergelijkbare ervaringen te delen. Een Twitter-gebruiker schreef: “Hetzelfde gebeurde bij mij en ze zeiden gewoon tegen me ‘Wat zou je willen dat we doen?’ Het is belachelijk!” Ze voegde eraan toe: “Het was niet eens mijn bezorger die de berichten had verzonden. Hij heeft mijn nummer doorgespeeld aan een andere chauffeur van het restaurant.” Een ander zei: “Mijn bezorger stuurde mij een berichtje op Facebook Messenger? Hoe vinden ze mijn gegevens?” The Times gaf het verhaal zelfs de kop “Honderden zeggen ‘me too’ nadat een vrouw stalkerige berichten deelt van een Just Eat-bezorger.”

De originele tweet met de klacht van Midwinter heeft inmiddels 11.000 retweets gekregen. In een reactie hierop zei een woordvoerder van Just Eat tegen ons: “We zijn ontsteld over de manier waarop dit werd afgehandeld toen de klant in eerste instantie contact opnam met ons klantenserviceteam. Daarbij ontbrak het aan empathie en dat is niet volgens ons beleid.”

Over de chauffeur zeiden ze: “We onderzoeken dit samen met het restaurant en praten ook offline met de klant. Als de klant beslist dat dit een criminele kwestie is en dit meldt bij de politie, zullen we de politie bijstaan in het onderzoek.

Het bedrijf voegt eraan toe: “De veiligheid en het welzijn van onze klanten is uiterst belangrijk voor ons.”

Gaan die gasten het ooit een keer leren?