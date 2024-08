Deze vrouw werd ontslagen omdat ze laxeer-brownies voor een collega maakte

Brownies met laxeermiddel bakken, ze daarna in stukjes snijden en aan iedereen voeren die je niet mag, dat is een idee wat we allemaal weleens hebben gehad toen we in groep 5 zaten. Het is natuurlijk heel verleidelijk, maar de meesten van ons komen de middelbare school door zonder dat ze hun klasgenoten ooit darmproblemen hebben bezorgd. Veel mensen halen het na hun middelbare school nooit meer in hun hoofd en worden later al helemaal geen volwassenen die brownies met laxeermiddel voor hun collega’s bakken als afscheidscadeau.

Maar er zijn uitzonderingen: een 47-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Michigan besloot dat haar toekomstige ex-collega zijn laatste werkdag op het herentoilet moest doorbrengen met zijn broek op zijn enkels. Volgens MLive.com werd de politie gebeld en gevraagd om naar MMI Engineered Solutions in Saline in Michigan te komen, nadat een andere werknemer het plan van de vrouw verklikte. De brownies werden in beslag genomen en aan de politie overgedragen voordat iemand ervan had kunnen eten. (Een shout-out naar de persoon die zag dat dit de enige legitieme reden is om te snitchen.)

“Je ziet het vaak in films of tv-programma’s waar iemand dit probeert te doen als grap, maar het is heel serieus,” zei Jerrod Hart, de politiechef van Saline. “Dit is een misdaad. Er is zoveel aan de hand in de wereld en het is onnodig en misdadig om dan een probleem als dit te creëren.”

Toen de politie de vrouw ondervoeg, ontkende ze in eerste instantie dat ze racekakopwekkende ingrediënten had gebruikt, maar toen ze haar vertelden dat de brownies forensisch getest zouden worden, bekende ze meteen. De vrouw ontkende ook dat er “spanning” was tussen haar en het beoogde slachtoffer van de brownie, maar kom op, dit doe je je vrienden toch niet aan? (Als je dat wel doet, ben je echt verrot.) Andere collega’s zeiden dat de twee al eerder ruzie hadden gehad, maar dat ze niet wisten waar dat over ging. De vrouw wordt niet vervolgd – waarschijnlijk omdat niemand van haar brownies heeft gegeten – maar ze is wel ontslagen.

Uit wraak met andermans eten en drinken kloten is schijnbaar in 2018 nog steeds een dingetje. Eerder dit jaar werd een man uit Minnesota ontslagen bij een Perkins-restaurant nadat hij had bekend dat hij in de waterfles van een vrouwelijke collega had geplast. Volgens de Pioneer Press begon Conrrado Cruz Perez in de fles van de vrouw te plassen, nadat ze hem had verteld dat ze geen relatie met hem wilde. In eerste instantie ontkende hij, maar nadat de politie had gedreigd met een DNA-test, gaf hij toch toe. Hij werd er tweemaal van beschuldigd dat hij lichaamssappen aan een substantie had toegevoegd – een misdrijf in Minnesota.

Dus, zijn we het allemaal eens dat knoeien met het eten of drinken van collega’s echt niet nodig is? Als je merkt dat het constant niet echt lekker gaat met iemand op je werk, ga er dan volwassen mee om. Maak een afspraak met de hr-afdeling en kras vervolgens als een malle de hele autodeur van diegene onder met een sleutel.

