Deze vrouw wordt aangeklaagd omdat ze abortus pleegde met een kleerhanger

In 2015 probeerde de Amerikaanse Anna Yocca zelf abortus te plegen met een kleerhanger. Ze werd aangeklaagd voor poging tot moord en zat een jaar in de gevangenis. Nu moet ze opnieuw voorkomen. Haar zaak laat volgens activisten goed zien wat het gevaar is van de strenge abortuswetgeving in sommige Amerikaanse staten.

In september 2015 zat de 32-jarige Anna Yocca uit Tennessee in bad terwijl ze met een kleerhanger probeerde een eind te maken aan haar zwangerschap van 24 weken. Ze bleef maar bloeden, dus haar vriend bracht haar haar naar het ziekenhuis. Daar beviel ze van een gewond, maar levend jongetje (hij is sindsdien geadopteerd). Nu staat ze terecht voor het plegen van drie verschillende misdrijven.

Yocca zit al sinds december 2015 vast met een borgsom van 200.000 dollar. Ze werd in eerste instantie aangeklaagd voor poging tot moord. Haar advocaat, Gerald Melton, wist de rechtbank ervan te overtuigen dat de staatswet in haar geval niet van toepassing was. Volgens lokale media wilde hij dat de zaak zou komen te vervallen. Als ze namelijk wel zou worden vervolgd, zou “elke zwangere vrouw die haar embryo of foetus ‘schade’ toebrengt, het risico lopen om gearresteerd en vervolgd te worden. Het vervolgen van deze vrouw zou dus absurd, onlogisch en tegen de wet zijn”.

Maar in plaats van de zaak te laten gaan, besloot een jury deze maand om Yocca aan te klagen voor drie misdrijven: zware mishandeling met een wapen, poging tot miskraam en poging tot illegale abortus.







Cherisse Scott is de oprichter van SisterReach, een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met voortplantingsrechten. Ze vertelt dat deze zaak laat zien tot hoe ver sommige vrouwen gaan om een einde te maken aan hun ongewenste zwangerschap als veilige en legale abortussen niet mogelijk zijn. “Het is absurd dat een vrouw zelf haar zwangerschap probeert af te breken,” vertelt ze aan Broadly.

Volgens Scott is deze zaak nog maar het begin van alle ellende als de wetgevers in Tennessee door blijven gaan met het verbieden van veilige en legale abortussen. Vorig jaar werd er nog een wet aangenomen die vrouwen verplicht een persoonlijk gesprek met een therapeut aan te gaan voordat ze een abortus kunnen plegen. Vervolgens moeten ze nog 48 uur nadenken over hun keuze voordat ze naar de abortuskliniek mogen. Bovendien worden de regels voor abortusklinieken steeds strenger, waardoor twee klinieken hun deuren al moesten sluiten. De strenge maatregelen maken het allemaal moeilijker voor vrouwen om van hun recht op abortus gebruik te kunnen maken.

Ondertussen wordt er ook nog gewerkt aan een nieuwe wetswijziging die de situatie nog lastiger zou maken voor Scott en vrouwenrechtenactivisten. Twee jaar geleden steunde 53 procent van de kiezers ‘Amendment One’, een wetswijziging die alle taal rondom abortussen in de staatswet neutraliseert. Daarin stond onder andere dat ‘Niets in de grondwet het recht op abortus of hulp bij het financieren van een abortus garandeert of beschermt’.

Sinds de wetswijziging werd aangenomen, is er veel discussie geweest over de manier waarop de stemmen zijn geteld. Maar als blijkt dat er op dat vlak geen problemen zijn, kan dat volgens Scott het begin van het einde van het recht op abortus in Tennessee betekenen.

“Het zijn de meest turbulente tijden ooit voor ons,” zegt Scott. “We doen een stap terug in de tijd, naar de jaren zeventig. Terug naar de tijd waarin vrouwen – zeker zwarte en arme vrouwen – kleerhangers moeten gebruiken als ze een einde aan hun zwangerschap willen maken.”

