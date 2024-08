Deze vrouwen komen ontzettend snel klaar – en dat is niet zo fijn als het klinkt

Sara Radin, een 29-jarige schrijver uit Brooklyn, had voor het eerst seks toen ze zestien was. Ze ontdekte al snel dat ze een probleem had: ze kwam vaak al klaar tijdens het zoenen, en tegen de tijd dat ze seks had met iemand, had ze daar geen zin meer in. Ze voelde zich niet genoeg op haar gemak om te vertellen dat ze al was klaargekomen, dus de seks stopte vaak als haar partner merkte dat ze er geen zin meer in had, en als het wel doorging kon ze er nauwelijks van genieten.

Voortijdige orgasmes worden vooral met mannen in verband gebracht, maar in een Portugees onderzoek uit 2011 zijn ook gevallen onder vrouwen vastgelegd. Voor het onderzoek werden 510 vrouwen tussen de 18 en 45 jaar ondervraagd, en de meerderheid van hen was weleens eerder klaargekomen dan gewenst. Meer dan drie procent van deze vrouwen had het zo vaak meegemaakt dat ze aan de criteria voldeden om echt van voortijdige ejaculaties te kunnen spreken: hun orgasme kwam vaak of altijd eerder dan ze wilden en ze hadden er weinig of geen controle over, met relatieproblemen tot gevolg. Daarnaast bleek uit een enquête van de Universiteit van Chicago dat tien procent van de vrouwelijke respondenten sneller klaarkomt dan gewenst, en uit onderzoek in The Journal of Adolescent Health dat 3,9 procent van de onderzochte vrouwen tussen de 16 en 21 jaar het afgelopen jaar last heeft gehad van voortijdige orgasmes.

Psychiater en seksuoloog Serafim Carvalho, tevens hoofdauteur van het Portugese onderzoek, vertelt dat voortijdige orgasmes bij een vrouw vaak gepaard gaan met negatieve gevoelens. Als iemand niet verder wil gaan met seks vanwege een voortijdig orgasme, leidt dat vaak tot stress, angst of fysiek ongemak.

“De clitoris kan supergevoelig worden bij een orgasme. Als de seks daarna doorgaat, kan het heel intens en zelfs pijnlijk zijn,” voegt seksuoloog Carol Queen daaraan toe.

Elizabeth, een 33-jarige kunstenaar uit San Fransisco, heeft deze problemen zelf ervaren. “Ik kwam bijna altijd klaar binnen twee of drie minuten, als ik gewoon seks had en mijn clitoris werd gestimuleerd,” herinnert ze zich. “Daarna was ik te overprikkeld om door te gaan. Het orgasme zelf was altijd bevredigend, maar ik voelde me vaak schuldig als mijn partner nog niet was klaargekomen.”

Hoewel ze het na haar orgasme niet zo prettig vond om nog door te gaan, wilde Elizabeths ex-vriendje dat per se wel. “Hij zei dat het niet meer dan eerlijk was, dat ik hem iets verschuldigd was,” herinnert ze zich. Maar wanneer hij voor haar klaarkwam, was de seks wel direct afgelopen.

Layla*, een 35-jarige schrijver uit Londen, ondervond dezelfde druk om door te gaan met seks tot haar ex klaar was. Layla’s voortijdige orgasmes geven haar tot de dag van vandaag een onzeker gevoel en vergroten haar angst om afgewezen te worden. Hoewel het pijn doet, gaat ze vaak alsnog door na haar orgasme, en doet ze alsof ze later klaarkomt dan in ze werkelijkheid doet.

Hoewel er nog geen onderzoek is gedaan naar de behandeling van voortijdige orgasmes bij vrouwen, maakt Carvalho gebruik van behandelingen die bij mannen worden aangeraden, zoals sekstherapie en selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s), een type antidepressiva waarvan is aangetoond dat ze bij mannen kunnen helpen tegen voortijdige zaadlozing. Sara Radin is een paar maanden geleden begonnen met het gebruiken van SSRI’s, en heeft sindsdien geen last meer gehad van voortijdige orgasmes. Hetzelfde geldt voor Elizabeth, die gebruikmaakt van het antidepressivum venlafaxine.

Om te leren herkennen wat er in je lichaam gebeurt in de aanloop naar je orgasme, raadt sekstherapeut Vanessa Marin aan om te masturberen. Ze adviseert om je vibrator op een lagere stand te zetten – als je er een gebruikt, tenminste – of langzamer met je hand te gaan, zodat je de signalen dat je bijna klaarkomt leert herkennen. Elizabeth vertelt dat dit haar heeft geholpen om meer controle over haar orgasmes te krijgen.

Amy Baldwin, een seks- en relatiecoach voor de wellness-app Juicebox, gecertificeerde seksueel voorlichter én oprichter van de podcast Shameless Sex, adviseert vrouwen om ‘edging’ te proberen: masturberen tot je bijna klaarkomt, en dan stoppen. Het is de bedoeling dat je dit zo lang mogelijk probeert vol te houden, en dan je partner laat zien hoe je dit doet. Queen raadt daarnaast aan om uit te zoeken of het orgasme gestimuleerd wordt door een specifieke seksuele handeling of positie, en om deze te vermijden als je je orgasme wil uitstellen.

Als dit alles toch niet zo werkt, zijn er ook manieren om seks wat aangenamer te maken als je al bent klaargekomen. Bijvoorbeeld om jouw, of je partners hand op je clitoris te houden, en niks te stimuleren tot het weer comfortabel voelt, adviseert Marin. Ze beaamt dat vrouwen zich ervoor kunnen schamen als hun voortijdige orgasmes als disfunctioneel worden bestempeld. “We hebben niet altijd de volledige controle over onze orgasmes,’’ zegt ze. ‘’Maar dat is nou eenmaal hoe het menselijk lichaam werkt.’’

Justin Lehmiller, onderzoeker aan het Kinsey Institute en auteur van het boek Tell Me What You Want, zegt dat de definitie van een voortijdig orgasme niet bepaald wordt door het aantal minuten of seconden, maar door de emotionele impact ervan. “De belangrijkste vraag is hoe het voor de persoon is die het ervaart. Wanneer iemand een voortijdig orgasme heeft en het een negatieve impact heeft op zijn of haar seksleven en relatie, dan is het een probleem dat aandacht verdient.”

Dat voortijdige orgasmes meestal wel worden gezien als een probleem voor mannen, maar niet voor vrouwen, roept vragen op over hoe seksueel gedrag op medisch vlak behandeld wordt. Dit verschil kan voortkomen uit het achterhaalde idee dat seks voorbij is als de man is klaargekomen, zegt Queen. “En dat seks begint wanneer de man een erectie heeft,” legt ze uit. “Ik denk trouwens ook niet dat alle mannen die snel klaarkomen gelijk een medische aandoening hebben.”

Als je angst en stress ervaart door voortijdige orgasmes, moet je je seksuele verwachtingen misschien wat bijstellen, gaat ze verder. Het is bijvoorbeeld niet nodig om tegelijk met je partner klaar te komen. Nadat je zelf een orgasme hebt gehad, kun je je partner nog bevredigen met je handen of mond. Onderzoek van The Journal of Sexual Medicine toont aan dat vrouwen van wie de partner voortijdig ejaculeert, zich niet zozeer storen aan hun uithoudingsvermogen, maar aan de gebrekkige aandacht voor de behoeften van de vrouw nadat de man is gekomen.

Het is belangrijk dat mensen die last hebben van voortijdige orgasmes, hun seksuele ervaringen niet baseren op hoe hun partners zich daarbij voelen. Een cliënt van Baldwin was onzeker over haar orgasmes omdat ze zich buitengesloten voelde door haar partner, vertelt ze. “De belangrijkste vraag is, voor zowel mannen als vrouwen: als het orgasme voortijdig is, voor wie is dat dan ‘voortijdig’? Voor de persoon die het orgasme ervaart, zijn of haar partner, of voor de maatschappij?”

Volgens Queen zul je uiteindelijk ook moeten accepteren dat je sneller komt dan je wilt. Dat hoeft ook niet het einde van de wereld te betekenen. “Het geldt waarschijnlijk voor de meeste mensen dat hun seks beter en bevredigender zou kunnen zijn,” zegt ze. “Alles dat de ervaring kan verbeteren is ook de moeite waard om te proberen. Je hoeft het niet als een probleem te zien, maar als kans om aannames te laten gaan en jezelf op een andere manier te leren kennen.”

*De naam van Layla is vanwege privacyredenen gefingeerd.