Deze vrouwen profileren hun bar als queer om machomannen en seksisme buiten te houden

Het is inmiddels 2017. Er staan nog steeds weinig vrouwen in de professionele keuken, het is uit den boze voor vrouwelijke bediening om in hun eentje een horecazaak af te sluiten, en ‘vrouwenbier’ komt het liefst in rozige flesjes die nog net niet met glitters gedecoreerd zijn. In het kader van internationale vrouwendag schijnen we deze week licht op een heleboel te weinig besproken onderwerpen die vrouwen in het horecalandschap aangaan.

De horeca kan nogal een machowereld zijn. Als vrouw in de bar of bediening komt het dan ook vaak voor dat je te maken krijgt met seksistische opmerkingen of andere ongepaste en gênante zaken. Marjolijn Brouwer (29), die in haar eentje twee en een half jaar geleden Bar Brå in Amsterdam opzette, weet ook hoe dat is.

“Vlak nadat ik hier begon te werken gebeurde er iets heel vervelends en dat heeft een grote impact op me gehad,” vertelt ze. “Ik kan niet in details treden, maar ik had last van seksisten en homofoben in de bar. Zo werden twee van mijn homoseksuele collega’s door een vervelende klant beledigd en gecommandeerd. Deze man vond het nodig hun uitgesproken stijl af te kraken en vervolgens heel commanderend ‘bier’ te roepen. Niet veel later besloot ik de bar als queervriendelijk te profileren om dat soort types weg te houden.”

