Deze vrouwen profileren hun bar als queer om machomannen en seksisme buiten te houden

Het is inmiddels 2017. Er staan nog steeds weinig vrouwen in de professionele keuken, het is uit den boze voor vrouwelijke bediening om in hun eentje een horecazaak af te sluiten, en ‘vrouwenbier’ komt het liefst in rozige flesjes die nog net niet met glitters gedecoreerd zijn. In het kader van internationale vrouwendag schijnen we deze week licht op een heleboel te weinig besproken onderwerpen die vrouwen in het horecalandschap aangaan.

De horeca kan nogal een machowereld zijn. Als vrouw in de bar of bediening komt het dan ook vaak voor dat je te maken krijgt met seksistische opmerkingen of andere ongepaste en gênante zaken. Marjolijn Brouwer (29), die in haar eentje twee en een half jaar geleden Bar Brå in Amsterdam opzette, weet ook hoe dat is.

“Vlak nadat ik hier begon te werken gebeurde er iets heel vervelends en dat heeft een grote impact op me gehad,” vertelt ze. “Ik kan niet in details treden, maar ik had last van seksisten en homofoben in de bar. Zo werden twee van mijn homoseksuele collega’s door een vervelende klant beledigd en gecommandeerd. Deze man vond het nodig hun uitgesproken stijl af te kraken en vervolgens heel commanderend ‘bier’ te roepen. Niet veel later besloot ik de bar als queervriendelijk te profileren om dat soort types weg te houden.”

Marjolijns strategie hiervoor is het organiseren van evenementen op sociale media, specifiek gericht op lhbt’ers.

Marjolijn Brouwer. Alle foto’s door Rebecca Camphens

Twee weken na het incident organiseerde ze de eerste queerparty, en het werd een groot succes. De lhbt-scene was in grote getale aanwezig, en vrijheid en acceptatie stonden centraal.

Deze feesten geven ze nu regelmatig en lhbt’ers vormen nu ook een groot deel van hun vaste klantenkring. Marjolijn en Lola zijn een koppel en kennen de lhbt-scene goed. Dat werkt natuurlijk mee: de Amsterdamse lhbt-scene is een kleine wereld en mensen horen vaak via via waar de leuke plekken en feestjes zijn.

Het profileren van de bar heeft seksisme geweerd en de sfeer omgegooid. “Iedereen is vrij om binnen te komen, maar gasten die zich seksistisch of homofoob gedragen blijven wel weg,” vertelt Marjolijn.

Lola Edobor (32), die ook bij Bar Brå werkt, merkte al snel dat dat werkte. “Machotypes en haantjes voelen zich minder comfortabel aan een bar die vol zit met vrije geesten,” vertel ze. “Maar hetero’s komen nog steeds, hoor. Het gaat er meer om dat er een publiek komt dat niet veroordelend is.” Ook Marjolijn is blij met het effect van haar strategie. “Als ik nu rondkijk, dan is het publiek enorm gemêleerd, en dat zorgt voor een fijne werksfeer,” zegt ze.

Omdat Bar Brå niet expliciet een gaybar is, blijft de drempel laag en wandelen en hetero’s ook gewoon naar binnen.Ik kan bijvoorbeeld mijn broer of heterovrienden ook gewoon meenemen om daar gezellig wat te gaan drinken – en dat is voor mij de opperste vorm van emancipatie: we hoeven ons anno 2017 niet meer massaal te verstoppen in de Reguliersdwarsstraat.

Lola en Kiara

Dat machomannen nu liever buiten blijven, is voor het personeel dat in Bar Brå werkt alleen maar positief. De bar wordt namelijk overwegend gerund door vrouwen. “Van vrouwen wordt vaak verwacht dat ze bij gasten terug flirten. Dat was zo bij mijn eerste horecabaantje in een club. Dat vond ik ordinair,” vertelt Lola me. In Bar Brå gebeurt dat niet. “Klanten roepen wel eens moppie of schatje, maar daar kan ik wel tegen. Ik kom voor mezelf op en reageer hier afkeurend op.”

Ook haar collega Kiara Moore (31) sluit zich hierbij aan. “Je bent natuurlijk makkelijker aanspreekbaar achter de bar en in zo’n setting vervagen de grenzen. Af en toe kom je in een gênante situatie terecht als mannen te ver gaan met flirten,” zegt ze. Maar het is volgens haar de kunst om professioneel te blijven in dit soort situaties. Ook volgens Lola is het de kunst om vriendelijk te blijven maar om tegelijkertijd de gasten niet het gevoel te geven dat ze een blauwtje lopen. Volgens Lola is het daarom zaak dat je meteen je grens aangeeft, zodat de klant z’n gedrag hierop kan aanpassen.

Het team bestaat nu zo goed als alleen uit vrouwen, maar het was niet hun intentie om een geheel vrouwelijk team op te zetten. “Het type mens is vooral belangrijk. We willen alleen personen die openstaan voor iedereen en niet oordelen over anderen. Op dit moment zijn dat toevallig voornamelijk vrouwen,” vertelt ze.



Marjolijns bedrijfsvoering is geïnspireerd op een Scandinavisch model. Gendergelijkheid is iets wat Scandinaviërs hoog in het vaandel hebben staan; jonge vaders krijgen bijvoorbeeld tot wel drie maanden vaderschapsverlof en vrouwen werken er massaal voltijd. Ook is het in de Scandinavische egalitaire samenlevingen heel normaal dat er geen hiërarchie is binnen een bedrijf; een typische baas kennen ze dus niet. “Ik leerde dit van een Noorse vriendin in de toneelwereld. Als iedereen ook zijn mening mag geven over iets buiten zijn hoofdverantwoordelijkheid, dan krijg je een totaalpakket,” vertelt ze. “Iemand die over het licht gaat kan bijvoorbeeld in de toneelwereld ook iets zeggen over het geluid,” legt ze uit.

Kiara vertelt me dat iedereen heel zelfstandig werkt maar tegelijkertijd bij alle facetten binnen het bedrijf betrokken is. Lola legt uit hoe dit werkt aan de hand van een recente samenwerking. “We hebben nu martini op de kaart en we wilden een nieuwe cocktail. Kiara is een goede kok, dus die maakte de siroop voor de cocktail. Je maakt als het ware met één team die cocktail. De een bepaalt het concept, de ander shaket en de ander kookt een siroop. Iedereen, ongeacht welke functie je uitoefent, verdient ook hetzelfde bedrag en ook fooi wordt gelijk verdeeld,” vertelt ze. “We doen het echt met z’n allen.”