Deze website werkt alleen als je offline bent

Zet je internetverbinding eventjes uit, en kijk hoe je je dan voelt. Voel je lichte paniek omdat je misschien iets mist? Voel je je afgesloten van de rest van de wereld? Het is net alsof je diep inademt en je adem vervolgens inhoudt. Zet nu je wifi weer aan, zie hoe de streepjes oplichten, en adem uit.

Dat is het gevoel dat Chris Bolin, softwareontwikkelaar bij Formidable, wil oproepen met zijn nieuwe website die alleen offline toegankelijk is.

Als je met het internet verbonden bent, krijg je een melding te zien dat de site alleen werkt als je offline bent. Als je je internet uit zet, krijg je een korte boodschap te lezen over de gevaren van onze alsmaar korter wordende aandachtsspanne en constante verbinding met oplichtende schermen.

Ik vroeg Bolin om me uit te leggen hoe deze tovenarij werkt. Hij zei via Twitter dat je browser de optie heeft om een webpagina te laten weten wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Wanneer je “online” of “offline” bent, bijvoorbeeld.

“Er is bij de ontwikkeling van browsers veel aandacht uitgegaan naar het ondersteunen van wat ‘offline-first’ wordt genoemd, (meestal) voor mobiele apparaten met slechte internetverbindingen,” zegt hij. “Ik besloot de boel om te keren en een ‘offline-only’-pagina te maken.” Hij heeft de bronbestanden op Github gezet, zodat iedereen ze kan inzien.

Het werkt misschien niet bij sommige varianten van Linux en FreeBSD, oudere browsers, of Opera Mini, maar de meeste mainstream browsers zouden de site gewoon moeten ondersteunen zolang je wifi maar volledig uit staat.

“Ik kan het gemopper al horen: ‘Maar ik moet online zijn voor mijn werk.’ Dat kan me niet schelen. Je maakt maar tijd,” schrijft Bolin in het offline bericht. “Ik gok dat jouw waarde niet schuilt in je vermogen om iets te googlen, maar in je vermogen om informatie samen te voegen en te verwerken. Doe je onderzoek online, maar creëer offline.”

Bolin omschrijft zichzelf als een “offline-voorvechter,” zelfs als dat betekent dat je de internetverbinding uit zet terwijl je apparaten gebruikt. “Ik wil meer design zien dat rekening houdt met onze menselijke beperkingen – ontwerpen die erkennen dat we een zwakke aandachtsspanne hebben, bijvoorbeeld.”