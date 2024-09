Nederland kan dit weekend wereldkampioen droneracen worden

Voor het eerst in de geschiedenis is er deze week een wereldkampioenschap droneracen. De Aloha Cup (ja, echt) speelt zich af op Kualoa Ranch in Oahu, Hawaii – de paradijselijke plek waar ook Jurassic Park is opgenomen. Natuurlijk. Als je dan toch met een drone door een bergkam moet schieten, dan maar beter in het paradijs.

Er doen in totaal 37 landen mee aan het kampioenschap, waaronder ook Nederland. Het is niet helemaal duidelijk waarom precies deze landen meedoen en de pak hem beet 155 overige landen niet. Misschien omdat er wereldwijd vooralsnog niet zo ontzettend veel droneracers zijn.

Desondanks kent het kampioenschap wel vier verschillende categorieën. Er zijn groepsraces, en er zijn races met kleine vliegtuigjes (WING, heten die, in droneracetaal). Nederland doet na een succesvolle kwalificatie op Ibiza mee aan de Quad-race op zaterdag. Dat is een individuele race tussen drones met vier propellers.

Het Nederlandse team bestaat uit vier man: Pim Bijl, Dino Joghi, Martijn de Kemp en Andrzej Krasny. Als zij in de top tien komen te staan, dan klimmen ze op in het wereldklassement. Martijn en Dino namen dit filmpje voor ons op, waarin ze het een en ander uitleggen over het kampioenschap en ook delen van de baan laten zien. Alles wat ons rest, is hun succes wensen.