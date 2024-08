Deze wetenschapper is gepromoveerd op trio’s

Sociale wetenschappers vinden altijd wel een reden om het sociale en seksuele leven van de mens tot op de bodem uit te pluizen. Ryan Scoats, onderzoeker aan de Universiteit van Birmingham, heeft een wel heel speciale niche gevonden.



Jaren geleden ontwikkelden Scoats en zijn toenmalige vriendin een friends-with-benefits-achtige relatie met een andere vrouw. Uit nieuwsgierigheid ging Scoats op zoek naar academische onderzoeken over trio’s, maar de onderzoeken die hij vond gingen vrijwel altijd over thema’s als polyamorie en swingen: geen goede afspiegeling van zijn eigen situatie, want hij zat niet in een open relatie, en zag zichzelf ook niet als swinger.



Om meer te weten te komen over trio’s, besloot hij zelf maar op onderzoek uit te gaan. Dit leverde hem uiteindelijk een PhD op over trio’s tussen twee mannen en één vrouw (MMV), en een boek over hetzelfde onderwerp dat in 2018 gepubliceerd zal worden.



Maar waarom zijn trio’s de moeite waard om te bestuderen? Ten eerste zegt het fenomeen iets over hoe we denken over genderrollen en seksualiteit. “Van vrouwen wordt bijna altijd verwacht dat ze een beetje biseksueel zijn, of een beetje genderfluïde,” zegt Scoats. “In sommige opzichten hebben vrouwen in westerse landen meer ruimte om te experimenteren met hun seksuele oriëntatie.”



Toch hebben vrouwen minder vaak trio’s dan mannen. Uit een Canadees onderzoek eerder dit jaar bleek 8 procent van de vrouwen en 24 procent van de mannen aan een trio met verschillende genders te hebben deelgenomen. Uit dit onderzoek bleek ook dat vrouwelijke deelnemers lui zijn als het aankomt op het regelen van een trio – in tegenstelling tot mannelijke deelnemers. “De stijging van het aantal ervaringen met trio’s onder heteroseksuele mensen wordt eerder gedreven door mannen dan door vrouwen,” leggen de auteurs van het onderzoek, Ashley E. Thompson en E. Sandra Byers, uit.



Dit komt overeen met de gebruikersstatistieken van de datingapp 3Somer. Volgens medeoprichter John Martinuk, die 3Somer beschrijft als “de grootste datingapp voor trio’s,” heeft de site ongeveer 450.000 gebruikers. Mannen zijn met 47 procent de grootste groep 3Somer-gebruikers. 42 procent bestaat uit man-vrouw koppels, en maar 9 procent is vrouw.



De reden voor dit interesseverschil in trio’s tussen mannen en vrouwen, is dat trio’s in popcultuur vaak uitgaan van de mannelijke blik. Onderzoekers als Breanne Fahs en activisten als Shiri Eisner schreven eerder al hoe tv en porno die verwachting van ‘performatieve biseksualiteit’ onder vrouwen in de hand werkt, waarin de man de rol van toeschouwer én deelnemer speelt. En alhoewel het idee van seks met twee vrouwen voor veel mannen erg aantrekkelijk klinkt, blijkt uit Scoats’ onderzoek dat veel vrouwen het idee van een trio met twee mannen juist intimiderend vinden – maar alleen als de verwachting is dat de twee mannen elkaar niet aan zullen raken. Vrouwen vinden het opwindender als er sprake is van seksuele interactie tussen alle drie de personen.



Of zoals de 26-jarige Isa, een van de deelnemers aan het onderzoek, uitlegt: “Als er geen homoseksueel persoon bij betrokken is, is er geen trio. Ik vind het heel vervelend als ze terughoudend zijn om elkaar aan te raken. Ik bedoel, zij vinden het ook leuk als ik met iemand anders zoen, en ik vind het leuk als zij met iemand anders zoenen.” Kirsty, ook 26, is het hiermee eens: “Als je een trio hebt, zouden alle drie de partijen deel moeten nemen. Ik zou minder terughoudend zijn als de mannen ook van elkaar zouden genieten.”



Een van de opmerkelijkste bevindingen van Scoats’ team is dat de ongeschreven regels omtrent welke seksuele handelingen wel en niet mogen onder heteroseksuele jongens aan het versoepelen zijn, in zowel het Verenigd Koninkrijk als Noord-Amerika – waar veel van de bestaande onderzoeken zijn uitgevoerd. Scoats ontdekte een snelle stijging in de acceptatie van MMV-trio’s, en niet alleen van de VVM-trio, de stereotypische fantasie van de heteroseksuele man.



“In het verleden lag er een veel groter stigma op mannen die deelnamen aan een MMV-trio,” zegt Scoats. Maar de mannen die hij interviewde “leken het niet ongemakkelijk te vinden om hun vrienden te vertellen dat ze een MMV-trio hebben gehad. Ik denk dat het komt door de afname van homofobie in de maatschappij. Hierdoor kunnen mannen dit soort trio’s hebben, zonder angstig te zijn voor wat anderen daarvan vinden.”



Toegegeven, het onderzoek van Scoats beperkt zich tot witte universiteitsstudenten uit de middenklasse. “We zien het vooral bij jonge, Britse mannen,” legt hij uit, nadat hij vertelt dat heteroseksuele mannen meer voor trio’s lijken open te staan. “Maar… er is ook onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk, waaruit blijkt dat dit ook het geval is bij jongeren uit lagere sociaal-economische klassen. Daarbij begint er nu onderzoek op gang te komen onder mensen van kleur.”

Heteromannen staan meer voor het fenomeen open, maar wel tot op zekere hoogte. Veel van de mannen die Scoats interviewde, hadden tijdens hun MMV-trio weinig tot geen interactie gehad met de andere man die bij de trio betrokken was. De ervaring draaide vaak meer om het versterken van de vriendschap, en niet zozeer om de seksuele handelingen met de andere man. In Scoats’ onderzoek, dat de passende titel “I don’t mind watching him cum” heeft, benoemde Brent, een van de geïnterviewden: “Je geeft je maatje een high-five over haar rug heen, en dat is het eigenlijk wel.”



Dat is een redelijk veelvoorkomende houding. “Mannen zijn eerder geneigd om een MMV-trio te hebben als het met iemand is die ze goed kennen, met een vriend,” zegt Scoats. “Als het geen goede vriend is, is de kans dat het gebeurt ook meteen kleiner.”



Het is zelfs zo dat de stijgende tolerantie van mannen tegenover trio’s waarbij verschillende genders betrokken zijn, beperkt blijft tot de MVM-variant (de variant waarbij mannen elkaar niet aanraken, de ‘V’ in het midden staat voor de persoon in het midden van de sekssandwich). Of zoals een Reddit-gebruiker het verwoordde in een discussie over trio’s: “Ik wil niet dat een gast me aanraakt, ook niet per ongeluk.”



Volgens Scoats wordt deze kijk op trio’s aangewakkerd door tv-series en films waarin groepsseks tussen verschillende genders als iets geils wordt gepresenteerd – behalve als de mannen elkaar per ongeluk aanraken. (In A Good Old Fashioned Orgy, een film uit 2011, komt dit heel duidelijk naar voren.) Scoats denkt dat de tienerserie Skins een uitzondering is, maar over het algemeen “is er binnen popcultuur en de tv-wereld een enorme achterstand op dit vlak. Het wordt nu te vaak in komische settings gebruikt.”



Dus als je een heteroseksuelevrouw bent en je vriend wil graag een trio, vertel hem dan dat je groepsseks best wil overwegen – mits er een man én vrouw meedoen. Dan kan hij in ieder geval zeggen dat hij allesbehalve conventioneel is.