Deze wetenschappers maakten een jacuzzi voor micro-organismen op Antarctica

Wat zijn de gevolgen van warmere oceanen? Er zijn niet veel onderzoekers die naar de wereldzeeën zelf trokken om het uit te zoeken. In een nieuwe studie die onlangs in Current Biology verscheen, gebeurde dat wel. De wetenschappers gingen naar misschien wel de moeilijkst bereikbare oceaan: de Antarctische. De resultaten die ze daar verzamelden zijn even extreem als verrassend.

In eerdere experimenten bootsten wetenschappers in laboratoria de Antarctische Oceaan perfect na, om zo te testen welke invloed de opwarming van de zee had op zeedieren en -planten. Gail Ashton en haar team, die micro-organismen in de oceaan bestuderen, wilden zien wat er gebeurt als je de Antarctische Oceaan gewoon ter plekke opwarmt.

“We wisten dat zo’n opwarming veranderingen zou veroorzaken, maar de mate van verandering verraste ons,” zegt Ashton, hoofdauteur van de studie en onderzoeker bij de British Antarctic Survey and the Smithsonian Environmental Research Center, aan de telefoon. “We hadden verwacht dat sommige organismen misschien 10 procent zouden groeien. In de praktijk bleek dat 100 procent te zijn.”

Om dat te doen, plaatsten ze kleine plastic blokken met verwarmingselementen in ondiep water. Zo konden ze de temperatuur aan de oppervlakte, waar de micro-organismen zitten, onder controle houden. In verschillende experimenten werd het water afwisselend één graad en twee graden verwarmd. Bij een controle-experiment werd het water helemaal niet verwarmd.

Wat blijkt? Zelfs in één graad warmer water verdubbelde de populatie van veel soorten micro-organismen. Zo ging de mosdiertjessoort fenestrulina rugula heel erg lekker. Het nam de plaats in van andere soorten, en verminderde zo de biodiversiteit, al verdween geen andere soort volledig. Nog andere micro-organismen, zoals de piepkleine zeeworm Romanchella perrieri, werden 70% groter in het warmere water.

Ashton zegt dat de onderzoekers geen grotere conclusies willen trekken over de opwarming van Antarctica. Maar omdat deze soorten aan de onderkant van de voedselketen zitten, is het waarschijnlijk dat een verandering in hun ecosysteem en diversiteit een invloed heeft op alle organismen die hoger in de keten staan, waaronder ook de mens.

“Deze resultaten laten zien wat voor ingrijpende gevolgen dit voor diversiteit op de zeebodem zou hebben,” zegt Ashton. Een studie van eerder dit jaar heeft aangetoond dat oceanen sneller aan het opwarmen zijn dan we dachten, en dat de temperaturen steeds sneller stijgen. Daarom is het zo belangrijk om de invloed ervan beter te begrijpen Wanneer één graad al zoveel verschil maakt, is het maar de vraag wat er bij een opwarming van drie of vier graden zou gebeuren