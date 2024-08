Deze wildplukker kreeg politiebezoek omdat ze zijn zwammen voor paddo’s aanzagen

Het is weer wildplukseizoen, motherfockers. Fluitekruid, veldkers en brandnetels staan allemaal weer klaar om door jullie hebberige vingertjes geplukt te worden. Maar laten we even eerlijk zijn, het draait allemaal om de morielje.

Op 11 mei scharrelden Hope Deery en John Garrison, een jong stel uit Darlington in de Verenigde Staten, hun morieljes bij elkaar. Biologiestudent Garrison deelde een foto van hun nogal indrukwekkende buit op zijn Facebook.

Maar toen stond de politie opeens op de stoep.

In een Instagram-post vertelt Garrison dat de politie samen met iemand van de universiteit voor de deur stond, toen ze net klaar waren met hun waarschijnlijk goddelijke morieljemaal. “De politieagent vroeg waarom we paddo’s aan het eten waren en dat online hadden gezet,” schreef hij. “Hij dacht dat we een paddofeestje aan het houden waren en dat hij net de grootste drugsvangst van zijn carrière had gedaan. Toen ik hem vertelde dat de morielje een eetbare paddenstoel is die op een truffel lijkt, was hij niet overtuigd.”

Uit hun oorspronkelijke bericht werd niet duidelijk wie er had lopen snitchen.

https://www.instagram.com/p/BisHBNmA3UV/?taken-by=johngarrisonwildlife

Om te bewijzen dat die morieljes geen tripzwammen waren en dat hij ook niet vrolijk zijn drugsvoorraad op het internet had geplempt, haalde Garrison wat restjes paddenstoel uit de prullenbak. “Ik ging ervan uit dat een politieagent wel zou weten hoe drugs eruitzien,” zei hij.

De agent besefte pas zijn vergissing toen een tweede smeris bevestigde dat Garrison en Deery niet logen. Hoewel hun voorraad flink wat waard was, viel er niet mee te trippen en was er dus geen gevaar dat ze een handeltje in wildplukpsychedelica zouden beginnen in Darlington. Nadat de agenten nog even de ID’s van Garrison en Deery hadden gecheckt, vertrokken ze.

Oké, maar wacht even. Dat een agent, die wel vaker met studenten te maken heeft, niet het verschil tussen paddo’s en morieljes kan zien, is namelijk niet het vreemdste aan dit verhaal. Het allerraarste aan dit hele verhaal is dat Garrison in zijn eerste post zegt dat hij de morieljes wilde roerbakken met bruine suiker en kaneel – echt niet de beste bereidingswijze voor zo’n zeldzaam, delicaat product. Iemand reageert ook op zijn post dat de “subtiele smaak van morieljes zo helemaal verpest wordt.”

Garrison, Deery en de lokale politie hebben nog niet gereageerd op ons verzoek om commentaar.

Ook al hoefde Garrison niet voor de rechter te verschijnen, moet hij waarschijnlijk wel voorkomen bij de Hoge Raad van Online Eetsnobs. En dat kan alleen maar eindigen in levenslang.

