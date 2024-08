Deze wodka is gemaakt van radioactief graan uit Tsjernobyl

Ergens in de radioactieve zone van Tsjernobyl staat een boerderij waar flink wordt geëxperimenteerd. Jarenlang teelden wetenschappers er gewassen – rogge om precies te zijn. Het team van onderzoekers, onder leiding van Jim Smith, professor aan Portsmouth University, wilde laten zien dat je met radioactief besmette ingrediënten iets kunt maken wat geschikt is voor menselijke consumptie. Ze hebben net hun eerste product (en tevens het eerste product dat gemaakt is in de vervreemdingszone) gepresenteerd: een artisanale wodka met de naam Atomik, die gestookt wordt door de eveneens nieuwe Chernobyl Spirit Company.

“Het was het idee om sterke drank te maken met het graan,” zegt Smith in een interview met de BBC, terwijl hij een fles laat zien. “Mijn handen trillen als ik hem oppak, want dit is de enige fles die we tot nu toe hebben gemaakt.”

Wodka maken van radioactieve ingrediënten klinkt misschien macaber, maar volgens Smith is Atomik niet gevaarlijker of radioactiever dan andere wodka. “Als je iets destilleert, blijven eventuele onzuiverheden achter in het restproduct. Dus we namen rogge die licht was vervuild en grondwater uit de omgeving van Tsjernobyl. We vroegen onze vrienden van de Southampton University, die een prachtig radio-analytisch lab hebben, om de wodka te testen op radioactiviteit en ze konden niks vinden.”

Een van de oprichters van de Chernobyl Spirit Company is Grennady Laptev, die tevens wetenschapper is aan het Hydrometeorologisch Instituut in Kiev. Hij legde aan de BBC uit dat de wodka aantoont dat delen van het land rondom de reactor in Tsjernobyl nog bruikbaar zijn voor de landbouw.

“We kunnen het land op verschillende manieren gebruiken en er iets produceren dat totaal geen radioactieve straling bevat.”

Vooralsnog is er maar één fles van de wodka gemaakt, maar Smith en zijn team mikken erop om er dit jaar nog vijfhonderd te produceren. Mogelijk worden ze verkocht aan toeristen die de vervreemdingszone bezoeken. De onderzoekers hopen het geld te verdelen onder de lokale gemeenschappen rondom het vervuilde gebied, die te maken hebben gehad met sociale en economische problemen vanwege de kernramp.

“Het grootste probleem hier is dat mensen geen goed dieet hebben, maar ook geen goede gezondheidszorg. Er zijn geen banen en er wordt niet in het gebied geïnvesteerd,” zegt Smith. “Nu, na dertig jaar, denk ik dat het belangrijkste voor dit gebied is dat er daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in de economie.”