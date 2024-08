Deze worst etende meeuwen slopen een hotelkamer sneller dan een rockster

De meeste mensen die nooit meer in een hotel mogen komen zijn rocksterren die genoeg verdovende middelen hebben weggewerkt om een groep blauwe vinvissen om zeep te helpen. Het verhaal gaat dat de mannen van de band Led Zeppelin nooit meer in het Edgewater Hotel in Seattle mochten komen, na het beruchte voorval met een haai. Het hotel gaf ze een tweede verbod nadat ze vijf televisies vanaf hun balkon in de zee hadden gemieterd. Oasis is nooit meer welkom in het Columbia Hotel in Londen, nadat ze het grootste deel van het meubilair uit het raam hadden gedonderd en daarmee per ongeluk de Mercedes van de manager vernielden.



Nick Burchill is geen rockster, maar toch is hij nooit meer welkom in een duur Canadees hotel. Bij hem kwamen er geen drugs of vliegende tv’s aan te pas, maar alleen een koffer vol pepperoni en een open raam.

Zeventien jaar geleden was Burchill voor zaken in het Fairmont Empress Hotel in Brits-Columbia. Hij was alleen zo stom om iets aardigs voor zijn vrienden te doen. Hij had een hele koffer vol pepperoni’s van huis meegenomen om zijn maten van de marine mee te verrassen. Maar natuurlijk raakte de vliegmaatschappij precies die koffer kwijt. En toen hij zijn droge worsten de volgende dag weer terugkreeg, leek het hem een goed idee om ze te koelen voor een open raam. Helaas kwam er geen zacht aprilbriesje binnen, maar veertig hongerige meeuwen. En die beesten slopen het meubilair van een hotelkamer sneller dan rocksterren ooit zouden kunnen doen.