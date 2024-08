Deze YouTuber heeft het ‘Sekiro’ parapluschild nagebouwd

Sekiro: Shadows Die Twice is een moeilijk spel dat je alleen kunt verslaan met speciale ninja-gadgets. Een zo’n gadget is het parapluschild – een spiraal van staal waarmee je projectielen en vuur kunt blokkeren.

YouTuber Colin Furze wilde weten of hij het schild na kon bouwen, en uit de filmpjes blijkt dat het totaal is gelukt. Hij beschermt zijn lichaam tegen vuurwerk, een zelfgemaakte vlammenwerper en de vonken van een slijptol.

Furze laat zien hoe hij 24 in elkaar grijpende stalen platen aan een motor bevestigt die de platen automatisch uitwaaieren. Er loopt een kabel door de platen die ze ombuigt tot een schild.

Dit is niet zijn eerste Sekiro-gadget. Een week voordat het spel uitkwam ontwikkelde hij al een polsbijl die hij tevoorschijn tovert met een draai van zijn arm.

“Ok, en dit ding is echt best wel handig,” zegt hij in de video. “Ik heb volledige bewegingsvrijheid, en de bijl zit me nooit in de weg. Ik zie het wel gebeuren dat mensen die echt zouden gebruiken.”