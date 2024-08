Deze YouTuber is geboren met één hand en laat zich hierdoor niet tegenhouden

Dit artikel verscheen eerder op i-D Nederland

Grace Mandeville is geboren zonder rechter onderarm, maar dat is niet wat haar definieert. Dat zijn alle andere dingen die ze doet; zo is ze is acteur, model, modeblogger, presentator en succesvolle YouTuber. Maar vooral haar boodschap maakt haar bijzonder: ze gebruikt haar platform om haar mening uit te spreken over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Haar populairste (en meest hilarische) video’s gaan over de zichtbaarheid van haar handicap. “Ik zet mezelf voor schut op YouTube,” leest haar Instagram bio. “En ik heb maar één hand.”

Grace is geboren in Surrey, Engeland en acteert al sinds haar kindertijd. In 2014 startte ze samen met haar zus het YouTube-kanaal Mandeville Sisters , waar ze naast een bijtend commentaar op sociale normen en geestelijke gezondheid in de media ook hun mening geven over mode en lifestyle. Grace is niet bang voor de mening van anderen, iets waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen.

“Ik ben altijd al iemand geweest die mensen uitdaagt; op mijn tweede gooide ik mijn prothesearm naar vreemden in de supermarkt, omdat ik hem niet wilde dragen. Op mijn veertiende ging ik overal de discussie over aan met mijn vader. Net als ik nu doe in de video’s die ik upload, waarin ik kritiek heb op de media en de diversiteit waarin ze tekort schieten.

Ik ben geboren met een verkorte rechterarm, wat betekent dat ik geen onderarm heb aan mijn rechterkant. Al 23 jaar lang moet ik omgaan met de blikken en vragen van mensen. De meeste zijn heel lief bedoeld, maar soms kan het ook naar zijn. De meeste mensen denken dat dit het grootste obstakel is in mijn leven, maar ik vind andere dingen zwaarder. Zoals de tijd dat ik het moeilijk had op school, waardoor ik niet naar de universiteit kon, of die keer dat iemand een kapot bierflesje tegen mijn voet schopte op Cyprus ーdat was pas een interessante ervaring.

Als kind ging ik door een heftige Avril Lavigne-fase en heb ik mijn moeder zover gekregen dat ik eyeliner mocht dragen naar een schoolfeest. Ik was helemaal gekleed in Punkyfish, netpanty’s, sluik haar, zwarte wijde broeken, vans met losse veters. Het was een interessante look, en ik voelde me, eerlijk gezegd, heel cool.

Ik weet niet precies wat jezelf ‘mooi’ voelen betekent, maar ik heb me vanaf een jonge leeftijd best zelfverzekerd gevoeld. Ik ben geboren met een uniek uiterlijk. Natuurlijk is iedereen uniek, maar het hebben van één hand is best zichtbaar ‘anders’. Ik heb altijd geweten dat het voor mij onzinnig is om te proberen het te verbergen. Door dat besef ben ik al jong zelfverzekerd geworden over mijn lichaam, zo zelfverzekerd dat ik iedere dag opnieuw voor dit uiterlijk zou kiezen.

Voor mij betekent mode de keuze hebben om op te vallen met iets anders dan mijn ‘handicap’. Als mensen me op straat vragen stelden over mijn kleding, in plaats van mijn hand, wist ik dat ik iets cools aan had.

Ik zou graag zeggen dat ik me op mijn mooist voel als ik net wakker ben, geen make-up draag, of net uit de douche stap, maar dat is niet helemaal waar. Het mooist voel ik me wanneer ik, na een glas wijn, op de dansvloer sta met mijn vriend (voordat ik helemaal bezweet ben) en het moment wanneer ik foundation op wil doen en erachter kom dat ik maar een beetje concealer nodig heb, omdat mijn huid er goed uitziet.

Schoonheid gaat voor mij over uniek zijn. Door je meningen, uiterlijk, kunst, seksualiteit, afkomst, mentaliteit en intelligentie. Het is belangrijk om te zijn wie je wil zijn, te doen wat je leuk vind, iets draagt waarin jij je goed voelt, en negatieve meningen negeert. Dat is wanneer je je op je mooist gaat voelen.”