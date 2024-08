Deze YouTuber maakte een werkende computer van lasagne

Steve Jobs, Dennis Ritchie, Bill Gates – allemaal visionairs die de moderne computertechnologie hebben gemaakt tot wat het is. Met die pioniers in het achterhoofd besloot YouTuber Laplanet Arts iets met een computer te doen wat nog nooit eerder was gedaan. Iets met lasagne.

Micah Laplante is het brein achter het youtubekanaal Laplanet Arts. Op zijn kanaal – dat op het moment van schrijven 337 abonnees heeft – deelt hij vooral productrecensies en tutorials waarin hij uitlegt hoe je beelden digitaal kunt bewerken. Maar nadat zijn vrouw een grapje maakte over een pc gemaakt van pasta, besloot Laplante haar belachelijke idee waar te maken.

Videos by VICE

“Je moet zulke grapjes tegen mij niet maken, want ik doe het echt,” schrijft Laplante onder de video. Waarvan akte.

Dit is de eerste keer dat Laplante op zijn kanaal een pc probeert te bouwen. In de video laat hij zien hoe de basis van zijn ‘Pasta PC’ bestaat uit een kapotte tablet die hij nog had liggen. Nadat hij alle belangrijke onderdelen uit de tablet heeft gehaald, maakt hij een nieuwe behuizing van lasagnevellen. Op het moederbord, de batterijen, wat knoppen en ingangen na, is de pc volledig van pasta gemaakt – lasagne en rigatoni, om precies te zijn (met behulp van een lijmpistool, wat isolatietape en verf).

Het resultaat is een volledig werkende pc. Omdat de tablet die hij gebruikte al wat ouder was, heeft de computer met bepaalde functies wat moeite. Zo bleef het beeld hangen toen hij probeerde om een video te streamen en duurde het even voordat hij kon gamen op Steam. Verder werkt zijn pastacomputer prima.

“Dit was een enorm lang project waar ik best trots op ben,” zegt Laplante.

Misschien slaat zijn vindingrijkheid over naar de rest van de techsector en lees je dit artikel de volgende keer via een appeltaart.