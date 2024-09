Deze zeven Playboy Bunny’s staan na dertig jaar opnieuw op de cover

Hugh Hefner is inmiddels misschien een oude man, maar hij weet nog altijd goed waar hij het over heeft. Zijn mantra ‘Once a Playmate always a Playmate’ is namelijk helemaal van toepassing op de nieuwste fotoserie van de Amerikaanse playboy. Zeven Playmates gingen opnieuw uit de kleren om hun iconische covershoots van een flinke tijd terug nog eens dunnetjes over te doen. Fotografen Ben Miller en Ryan Lowry lieten daarmee zien dat de Playmates ook op hogere leeftijd hun schoonheid nog altijd niet verloren zijn.

In het artikel halen de vrouwen herinneringen op aan de tijd waarin ze nog actief waren als Playmate. Volgens hen was Playboy eerder een vereniging dan een mannenblaadje. Zo vertelt Charlotte Kemp — covergirl in December 1982 — in het artikel: “Ik had een hardloopgroepje met tien Playmates en samen deden we mee aan marathons in heel Amerika. We haalden samen een hoop geld op voor goede doelen.”

Charlotte Kemp, December Playmate 1982

Charlotte Kemp, Beeld: Ben Miller

De fotoshoot draait om een positieve boodschap: de diversiteit van schoonheid, ook jaren later. En de nieuwe foto’s zijn mogelijk nog beter gelukt dan die uit de originele serie. Renee Tenison — Playmate van het jaar 1990 en covergirl in November 1989 — legt uit dat Playboy best een fatsoenlijke reputatie heeft en juist probeert de diversiteit van schoonheid te laten zien. “Ik was de eerste zwarte Playmate van het Jaar en dat leverde nogal wat controverse op. Sommige vrouwen vonden dat ik geobjectiveerd werd,” legt Tenison uit. “Maar als je gelooft in keuzevrijheid, dan heb ik toch ook het recht om mijn eigen keuze te maken? Als ik naakt wil poseren, dan moet ik dat gewoon doen.”

Bekijk de originele foto’s en de updates hieronder:

Reneé Tenison, Playmate van het jaar 1990, November 1989 Playmate

Reneé Tenison, Beeld: Ben Miller

Cathy St. George, Augustus Playmate 1982

Cathy St. George, Beeld: Ben Miller

Lisa Matthews, Playmate van het jaar 1991, April Playmate 1990

Lisa Matthews, Beeld: Ben Miller

Candace Collins, December Playmate 1979

Candace Collins, Beeld: Ryan Lowry

Monique St. Pierre, Playmate van het jaar 1979, November Playmate 1978

Monique St. Pierre, Beeld: Ben Miller

Kimberly Conrad Hefner, Playmate van het jaar 1989, Januari Playmate 1988

Kimberly Conrad Hefner, Beeld: Ben Miller

