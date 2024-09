Deze Zuid-Afrikaan kan zo goed dribbelen dat hij er geel voor krijgt

Daar speelt Sipho Moeti. Hij is 24 jaar, dus niet de jongste meer, maar hij bezit zulke unieke kwaliteiten dat het een feest zou zijn voor voor- en tegenstanders van Ajax als hij naar de Arena zou komen.

Moeti gebruikt tijdens wedstrijden namelijk nogal indrukwekkende trucs om zijn tegenstanders – of zichzelf – op het verkeerde been te zetten. De trucs zijn niet altijd effectief, maar wel heel indrukwekkend om te zien. Moeti drukt zijn knieën op de bal, voert vreemde scharen uit en loopt af en toe gewoon bij de bal weg. En dat allemaal terwijl hij zijn armen in het rond zwaait. Helaas voor Sipho begrijpen de scheidsrechters in de Zuid-Afrikaanse Premier League niks van zijn kunst.

Afgelopen speelronde ging Moeti weer los. Zijn actie werd beloond met een gele kaart. De scheids vond dat Moeti de tegenstander provoceerde met zijn trucs, omdat Baroka FC 3-0 voor stond op Platinum Stars toen hij de trukendoos open gooide. Die kaart sloeg natuurlijk nergens op. Voetbal is een publiekssport en Moeti doet zijn uiterste best om het publiek te vermaken.

Het voetbal wordt steeds statischer en gelukkig zijn er allerlei initiatieven om daar wat aan te doen. Bij de FIFA neemt Marco van Basten de regels onder de loep, maar Moeti begrijpt dat de revolutie het beste op het veld ontketend kan worden. Een man als Moeti verdient geen gele kaart, maar een standbeeld. Het liefst een standbeeld van het moment waarop hij stiekem doet alsof hij wegloopt van de bal.

